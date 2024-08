„Bürgergeld“-Empfänger darf nicht mehr arbeiten – „Das ist nicht schlimm“

Sie sind noch so jung und stehen schon vor großen Problemen: Jasmin (19) und Maik (20) aus der RTL2-Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ beziehen Bürger-, Eltern- und Kindergeld. Das junge Ehepaar kommt mit Sohn und Katzen geradeso über die Runden.

Und jetzt flattert auch noch eine Nachricht ins Haus, die Maik längst geahnt hatte. Der Bürgergeld-Empfänger darf nicht mehr arbeiten.

„Bürgergeld“-Empfänger darf nicht arbeiten – „Nicht schlimm“

In der Episode vom Dienstag (20. August), die bereits 2023 abgedreht wurde, erfährt Maik, was sein physischer und psychischer Test beim Jobcenter ergeben hat. Der junge Vater hatte zuvor nämlich einen Antrag auf Arbeitsunfähigkeit gestellt.

„Heute kam raus, dass mein Mann arbeitsunfähig ist, sprich – nicht arbeiten gehen kann. Jetzt wird geguckt, ob er Grundsicherung bekommt oder weiterhin Bürgergeld“, erklärt seine Frau Jasmin. Maik scheint die ganze Situation nicht sonderlich mitzunehmen: „Mir geht es normal wie vorher auch, ich wusste, dass ich als arbeitsunfähig eingestuft werde“, so der Rostocker bei „Hartz und Herzlich“.

Der Grund, weshalb der Bürgergeld-Bezieher keinen Job annehmen kann, ist für ihn plausibel. Maik: „Weil ich keine Menschenmassen abkann, kann ich keine Leistung bringen, kann ich kein Mathe und alles. Und Psyche und was weiß ich nicht alles…“

Doch wie lautet nun der Plan des Paares?

Jasmin will auf lange Sicht dann eben selbst arbeiten gehen. Denn dass sich an Maiks Arbeitsunfähigkeit noch mal etwas ändern könnte, glaubt der Hobby-Gamer nicht. „Ich denke mal, dass das für immer ist, aber das ist nicht schlimm. Ich werde hier ja auch genug zu tun haben, wenn Schatz arbeiten gehen sollte.“ Dann nämlich will er seinen Sohn Lennox zum Kindergarten bringen und abholen und Zuhause etwas Ordnung machen.

Jasmin: „Dann ist Maik Hausfrau.“

Maik: „Wie war das?!“

Na, über die konkrete Aufgaben-Verteilung sprechen die RTL2-Protagonisten sicher noch genauer. Die ganze Wiederholungs-Folge von „Hartz und Herzlich“ läuft am Dienstag um 16.05 Uhr bei RTL2 und bereits vorab in der Mediathek bei RTL+.

Wichtig zu betonen ist, dass Maik ein Beispiel von wenigen ist. Die meisten Bürgergeld-Empfänger können und wollen gerne wieder arbeiten gehen.