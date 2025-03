Bürgergeld: So will Empfänger die Zwangsvollstreckung vermeiden

Im Leben von einigen „Hartz und herzlich“-Stars läuft nicht immer alles Rund! Auch Pascal (23) durchlebt viele Höhen und Tiefen. Zuletzt stand der ehemalige Bürgergeld-Empfänger vor einem neuen Problem. Dabei trieben ihn die Rundfunkgebühren in den Wahnsinn. Kein Wunder, schließlich drohte eine Zwangsvollstreckung!

Pascal, der in den berüchtigten Benz-Baracken in Mannheim lebt, hatte es in letzter Zeit nicht leicht. Als Bürgergeld-Empfänger dachte er, die Sache mit den Rundfunkgebühren sei vom Tisch. Doch weit gefehlt! Eine böse Überraschung wartete auf ihn. Der letzte Brief vom Amt brachte schlechte Nachrichten und Pascal musste handeln.

Bürgergeld: Rundfunkgebühren-Drama eskaliert!

Pascal erklärte einst: „Bei dem letzten Stand war das so, dass ich eine Zwangsvollstreckung hatte von den Rundfunkgebühren. Da war es so, dass zur Sachbearbeiterin vom Vollstreckungsbescheid musste. Sie hat mir gesagt, dass ich eine Rundfunkbefreiung bekommen müsste, weil ich Bürgergeld-Empfänger bin.“

Eine Rundfunkbefreiung musste also her und Pascal nahm die Herausforderung an. Doch mittlerweile ist der 23-Jährige nicht mehr von Bürgergeld abhängig. Heißt aber auch: er muss wieder seinen Rundfunk bezahlen. Eine Lösung, um nicht wieder in die gleiche Misere zu tappen, musste daher her.

Mit einem Dauerauftrag will er in Zukunft alle Zahlungen pünktlich leisten. Keine Lust mehr auf Ärger! Nie wieder will er in diese Lage kommen. Er recherchiert im Internet und stellt fest, dass es am Ende egal ist, wer zahlt. Und: „Wie viele Menschen in ihrem Haushalt leben, spielt keine Rolle“, ließt er vor. Hauptsache, die Gebühren sind beglichen.

