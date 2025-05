Bürgergeld: Sechsfach-Mutter prahlt mit Traumhaus – Garten, Terrasse, Einbauküche

Vom Bürgergeld-Empfänger zur stolzen Hausbesitzerin – Sandra macht’s möglich! Die bekannte „Hartz und herzlich“-Protagonistin träumt von einem Eigenheim in Ostfriesland. Und jetzt steht dieser Traum kurz vor der Erfüllung!

Die Sechsfach-Mutter hat jahrelang keinen Job gefunden. Doch das soll sich ändern! Ihr Mann Tino hat jetzt Arbeit, und die Familie kann endlich einen Kredit für ein Haus bekommen. Die Chance auf ein eigenes Heim ist greifbar!

Bürgergeld: Sandra hat große Pläne

„Zu 99 Prozent gehört uns das Haus bald“, verkündet Tochter Svenja voller Stolz. Doch alles hängt von der Bank ab. Tino braucht einen Job in Ostfriesland, um den Kredit abzubezahlen. Aber Sandra bleibt optimistisch und zeigt schon mal das hübsche Haus: 120 Quadratmeter pure Freude!

In direkter Nähe zu Tochter Cindy, die bereits in Ostfriesland wohnt, wartet das Haus mit Highlights auf: eine große Terrasse, ein riesiger Garten und eine schicke Einbauküche. Sogar eine Einliegerwohnung für Tochter Svenja gibt es! Sandra und Svenja planen, in Ostfriesland zu arbeiten. „Jeder sucht da drüben“, meint die Teenagerin überzeugt.

Sandra sieht sich schon in einer Ausbildung oder gleich im Schweinestall: „Ich bekomme wahrscheinlich einen anderen Job, im Schweinestall – Pferde mit großziehen.“ Die Familie glaubt fest an ihre Zukunft in Ostfriesland. Wird der Traum nun bald Wirklichkeit?

