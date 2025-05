Bürgergeld-Empfänger plant Umzug – alles hängt von DIESEM Antrag ab

„Hartz und herzlich“-Star Pascal plant Großes! Der Bürgergeld-Empfänger aus den Mannheimer Benz-Baracken will umziehen. Auf TikTok hält er seine Fans mit Updates aus seinem Leben auf dem Laufenden. Jetzt verrät er: Ein Platz im Betreuten Wohnen soll sein neues Ziel werden!

In einem seiner neuesten TikToks erzählt Pascal: „So, die Bekannte war jetzt da und bringt mir jetzt noch so ’n Schreiben für die Eingliederungshilfe.“ Diese Hilfe könnte ihm eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Ein großer Schritt für den jungen Mann, der nicht nur mit einer geistigen Behinderung lebt, sondern auch durch zu kurze Sehnen gehbehindert ist.

Bürgergeld: Pascal schöpft neue Hoffnung

Die Anforderungen für das Betreute Wohnen erfüllt Pascal schon. Doch bis er wirklich umziehen kann, gibt es noch einiges zu erledigen. Der Eingliederungsantrag muss ausgefüllt und unterschrieben werden. Pascal bleibt dabei gelassen: „Ich kann mir das anschauen“, aber es hätte keine Eile.

+++ Auch für dich interessant: Bürgergeld: Sechsfach-Mutter hat Job in Aussicht – es wäre das erste Mal +++

Seine Schwester unterstützt ihn in dieser wichtigen Phase. Sie verrät in einem Livestream weitere Details zu Pascals Plänen. Der Weg in ein neues Zuhause könnte ihm die dringend benötigte Unterstützung bieten. Seine Follower kommentieren fleißig unter seinem Video.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei zweifeln einige User sein Vorhaben an. „Ja, bei dem lieben Pascal dauert alles immer erst mal ein bisschen! Das muss ja auch alles erstmal von Steuergeldern bezahlt werden“, witzelt ein Fan. Ein anderer findet: „Das ist doch mal ein vernünftiger Plan. Betreutes Wohnen ist doch gut für ihn.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Für den RTL2-Protagonisten könnte schon bald ein neues Kapitel anstehen.