„Bürgergeld“: Frührentnerin kämpft verzweifelt um Zuhause – „Das nervt mich“

Durch einen Schicksalsschlag wird das Leben der Bürgergeld-Empfängerin Michaela zum Albtraum. Gesundheitliche Probleme zwingen die siebenfache Mutter dazu, vom vierten Stock ihres Wohnkomplexes ins Erdgeschoss zu ziehen. Doch das ist erst der Anfang ihres Leidens.

Die Frührentnerin kämpft nicht nur mit gesundheitlichen Problemen, sondern auch mit der Aussicht, ihr Zuhause zu verlieren. Warum jetzt die neue Wohnung ihr Sorgen bereitet…

„Bürgergeld“: Neue Wohnung mit Kautionssorgen

Michaela, von Hüftproblemen geplagt, hat vor kurzem den drastischen Schritt vom vierten Stock ins Erdgeschoss ihres Wohnhauses vollzogen. Dabei verbleiben jedoch nicht nur physische Herausforderungen, sondern auch finanzielle Nöte, die das Leben der 42-Jährigen zur emotionalen Achterbahnfahrt machen.

Während die „Bürgergeld“-Empfängerin versucht, sich in ihrer neuen Wohnumgebung zurechtzufinden, bahnt sich bereits das nächste unangenehme Kapitel an. Schwierigkeiten mit der Kaution für ihre Wohnung setzen der verzweifelten Mutter zusätzlich zu. Von insgesamt knapp 1000 Euro sind noch 217,50 Euro zu bezahlen. Dieser Betrag stellt für die Frührentnerin, die sich bereits mit 676 Euro Warmmiete herumschlagen muss, eine finanzielle Belastung dar.

„Bürgergeld“-Michaela in Not: „Das war in Raten abgesprochen!“

In ihrer Not fragt Michaela bei der Hausverwaltung an, ob sie die ausstehende Kaution weiterhin in Raten zahlen darf. Doch die Antwort, die sie erhält, sorgt für Verzweiflung. „Nein, bei der letzten Kautionsrate sollte alles auf einen Schlag da sein“, bekommt sie zu hören. „Davon wusste ich allerdings nichts! Das war in Raten abgesprochen“, mahnt Michaela. Ein Umstand, der nun für einen finanziellen Albtraum sorgt.

„Das nervt mich gerade ein bisschen, weil ich weiß nicht wo ich das Geld hernehmen soll auf die Schnelle. Woher?“ Die siebenfache Mutter ist verzweifelt. Aktuell lebt Michaela von Frührente, Grundsicherung und Kindergeld.

RTL Zwei zeigt die Folge „Hartz und herzlich: Wohnungsstress“ am Mittwoch (31. Januar 2024) um 16.05 Uhr oder bereits vorab bei RTL Plus.