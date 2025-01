Bürgergeld-Empfängerin schmiedet irren Plan – „Elterngeld nehmen“

Bei RTL2 zeigt „Hartz und herzlich“ das ungeschönte Leben von sozial benachteiligten Menschen. Geldnot und alltägliche Sorgen prägen den Alltag der Protagonisten. Nun sorgt Bürgergeld-Empfängerin Sandra für Aufsehen. Mit einem waghalsigen Plan wollte sie sich ihren Babytraum erfüllen – und steht nun vor einem finanziellen Scherbenhaufen.

Die fünffache Mutter hatte sich eigentlich von weiteren Kinderwünschen verabschiedet. Doch plötzlich keimte der Gedanke an ein weiteres Kind auf – und das mit aller Entschlossenheit! Der Preis war hoch: Stolze 5.000 Euro für eine künstliche Befruchtung. Für eine Frau, die auf Sozialleistungen angewiesen ist, eine schier unerreichbare Summe. Doch Sandra hatte einen Plan…

Bürgergeld-Empfängerin wollte künstliche Befruchtung – um jeden Preis

Das Elterngeld sollte die Lösung sein. „Dann geben wir bis zu 5.000 aus, haben dann aber vielleicht zwei, drei Kinder auf einen Schlag, […], dann würde ich das Elterngeld zum größten Teil nehmen, dass die Klinik abbezahlt ist“, argumentierte sie. Doch die Krankenkasse wollte bei der künstlichen Befruchtung nichts dazuzahlen – eine herbe Enttäuschung. Denn der Deal war klar: Erst die Sterilisation rückgängig machen, dann vielleicht Geld von der Kasse.

Aber der Plan ging nicht auf. Sandra musste 500 Euro in bar auf den Tisch legen, plus 1.500 Euro in Raten für den Eingriff, der dann auch noch schiefging. Ein Fiasko! Nach einem langen Hin und Her sprang die Krankenkasse dann doch ein – aber nur halbherzig. 900 Euro blieben an Sandra und ihrem Partner Tino hängen. Doch der Lohn für all die Mühen kam nach neun Monaten: Baby Dave erblickte das Licht der Welt.

