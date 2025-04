Bürgergeld-Empfängerin bestellt Schnitzel, Burger & Spaghetti – doch der Schock folgt sofort

Sandra aus der RTL Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ gönnt sich was – und bereut es sofort! Die Bürgergeld-Empfängerin und ihre fünfköpfige Familie wollten sich mal was vom Lieferdienst gönnen. Doch die Freude verflog schnell. Eigentlich kocht die Patchworkfamilie selbst. Doch diesmal gibt’s Schnitzel, Burger und Spaghetti vom Lieferdienst. Was für ein Festmahl! Oder doch nicht?

„Wir bestellen heute mal wieder beim Lieferdienst. Denn A: Ich weiß nicht, was ich kochen will. B: Die Kinder wissen nicht, was sie essen wollen. Da hat mein Mann gesagt: Dann bestellen wir“, erklärt Sandra. Doch dann zieht sich die Wartezeit in die Länge und die Nerven liegen blank. Nur Tino bleibt cool.

Bürgergeld-Empfängerin über Essensbestellung frustriert

Endlich kommt das Essen, doch Ernüchterung macht sich breit. Sandra öffnet ihre Essensbox und traut ihren Augen nicht: Nur sechs Kroketten! Sandra fällt vom Glauben ab. „Sechs Kroketten für den Preis, Alter… Für den Preis habe ich mit mehr gerechnet. Ist ja ein Lacher“, echauffiert sich die Mutter. „Davon soll ich satt werden?“, fragt sie entsetzt.

Für satte 49,40 Euro hatte sie mehr erwartet. „Die sind extrem teuer geworden, können wir nicht oft bestellen. 49,40 Euro für das bisschen essen, da können wir uns zwei Tage von ernähren“, schimpft Sandra. Trotz allem: Den Kindern schmeckt’s und sie sind zufrieden. Für Sandra ist klar: So schnell wird nicht mehr bestellt. Der Luxus vom Lieferdienst bleibt eine Ausnahme. Künftig wird wieder mehr gekocht.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.