Bürgergeld: Mutter trotzt den Geldsorgen – „Wir werden in die Karibik fliegen“

Luxusurlaub in der Karibik? Für die Bewohner der Mannheimer Benz Baracken klingt das wie ein Märchen. Doch Bürgergeld-Empfängerin Petra will ihrer Tochter Selina diesen Traum erfüllen – koste es, was es wolle! In der Doku-Soap „Hartz und herzlich“ auf RTL2 kämpfen Petra und ihre Kinder täglich mit Geldsorgen. Dennoch träumt die Familie, allen voran das Nesthäkchen Selina, von Sonne, Strand und Palmen.

Wie das gehen soll? Die Familie hat eine clevere Idee: Mit Social Media zum großen Geld! Sohn Pascal hat auf TikTok bereits Erfolge erzielt – 80 Euro mit einem Livestream. Doch reicht das aus, um die 1.600 Euro monatlicher Lebenshaltungskosten zu decken? Bisher kaum, trotz eines stolzen Einkommens von knapp 1.700 Euro im Monat.

Bürgergeld: Ein Karibiktraum trotz leerer Kassen

Petra und Pascal führen akribisch Buch über ihre Finanzen. Doch mehr als 100 Euro bleiben oft nicht übrig. „Das ist zu wenig“, seufzt Petra, die auf ein stabiles Einkommen hofft. Pascal ist zuversichtlich, dass TikTok das Bürgergeld ersetzen könnte. Petra jedoch zweifelt – die Einnahmen schwanken zu stark. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt.

+++ Bürgergeld-Empfängerin bezieht neue Wohnung – dann klopft das Amt an +++

Die toughe Mutter von drei plant eisern, für den Karibiktraum zu sparen. „Wir werden jetzt ab sofort sparen“, verkündet die Rothaarige auf TikTok voller Zuversicht, „und wenn wir das Geld zusammen haben, werden wir in die Karibik fliegen.“ Und nicht nur Selina soll mit, auch ihr neuer Freund, in den sie „mega doll verliebt“ ist. „Den werde ich auch in den Koffer einpacken, wenn’s sein muss“, scherzt sie im TikTok-Video.

Bis es soweit ist, bleibt jedoch unklar, wie lange die Familie sparen muss. Doch eines steht fest: Petra setzt alles daran, ihrer Familie ein Stück Traum zu ermöglichen – auch wenn der Weg dorthin steinig ist.

RTL2 zeigt Folgen zu „Hartz und herzlich“ montags bis freitags ab 16.05 Uhr im Programm.