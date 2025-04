Bürgergeld: Rentnerin auf 180 – „Ich könnte die Tür einschlagen“

Regina (71) aus Rostock ist auf 180! Die Rentnerin kämpft mit ihrer Hausverwaltung und steht kurz davor, die Fassung zu verlieren. Der Grund: Ein defekter Sicherungskasten, der ihre Wohnung zur Gefahrenzone macht.

Seit Monaten lebt Regina mit der Angst vor einem Stromschlag. „Ich traue mich an keine Steckdosen mehr ran, ich hab richtige Angst“, klagt sie in der RTL2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Doch der Vermieter findet keinen Elektriker, der sich an die alte Anlage traut.

Bürgergeld: Rostocker Rentnerin auf 180

„Vier Sicherungen sind schon durchgeknallt. Ich hab schon ein paar Mal eine gewischt gekriegt. Drei Stück in fünf Tagen durchgebrannt“, meckert Regina. Seit ihrem Einzug 2006 hat sich nichts getan. „Ich kann froh sein, dass da nur zehn Ampere sind. Stell dir mal vor, da wären 20, 30 Ampere.“ Die Hausverwaltung? Fehlanzeige. „Es interessiert die nicht, ob ich hier verrecke“, schimpft sie.

Mehrere Geräte habe sie schon abgeschaltet, benutze sie nur noch nacheinander. Ein unhaltbarer Zustand! Regina würde am liebsten selbst einen Elektriker rufen. „Aber die [Anm. d. Red. Hausverwaltung] sollen zahlen, nicht ich!“ Und wenn nichts passiert? „Ich reiß‘ das Drecksvieh raus und schmeiß‘ es da vorn vor die Tür. So weit bin ich, wirklich. Das ärgert mich so, ich könnte da vorgehen und die Tür einschlagen“, droht sie. Ihre Geduld ist am Ende.

Selbst das neue Aquarium kann ihre Laune kaum heben. Zwei „Scheibenknutscher“ will sie noch kaufen, nachdem einer der Saugwelse gestorben ist. „Einen müsste ich noch haben, aber gesehen hab ich ihn nicht. Egal, ich kauf noch zwei.“ Ob die Hausverwaltung endlich reagiert?

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ laufen unter der Woche ab 17.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Alle Folgen der Doku-Soap gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.