Bürgergeld: Sorgerecht wurde Cindy entzogen – sie findet es okay

In der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ wird das Leben von Menschen in sozialen Brennpunkten hautnah gezeigt. Viele der Teilnehmer sind auf staatliche Hilfen wie das Bürgergeld angewiesen – darunter auch Cindy (23). Die junge Zweifach-Mama musste bereits viele Schicksalsschläge verkraften, darunter auch, dass das Jugendamt ihr die Kinder wegnahm. Nun gibt es aber Neuigkeiten, die Fans aufhorchen lassen!

Cindy und ihr Ex-Freund Jean haben zwei bezaubernde Töchter – Melody und Clara. Doch das Sorgerecht wurde den Eltern entzogen. Melody, die Ältere, lebt inzwischen bei ihrer Oma und soll dort auch bleiben. „Ich will sie nicht aus ihrem gewohnten Umfeld reißen“, erklärt Cindy in einem TikTok-Livestream. Bei Jeans Mutter gehe es Melody gut, und Cindy kann sie regelmäßig besuchen, trotz der Entfernung.

Bürgergeld-Empfängerin sorgt für Aufsehen

Nach dem Verlust ihrer Kinder zog Cindy nach Ostfriesland, was ihr von einigen Fans als Gleichgültigkeit ausgelegt wurde. Doch Cindy beweist nun das Gegenteil! Sie deutet an, dass sie Clara zurückbekommen könnte. „Ich kümmere mich, so weit es geht, um meine Kinder“, betont sie immer wieder. Auf die vielen Fragen ihrer Follower reagiert sie geheimnisvoll: „Denen geht’s gut, aber die anderen Neuigkeiten darf ich euch noch nicht sagen.“

Melody wird bei Jeans Mutter bleiben, das steht fest. Aber was ist mit Clara? Cindy lässt durchblicken, dass es Pläne gibt, ihre jüngere Tochter zurückzubekommen. „Zu Clara sage ich noch nichts“, meint sie vielsagend. „Ich weiß, das sagt meistens schon alles“, fügt sie hinzu und lässt die Herzen ihrer Fans höherschlagen.

