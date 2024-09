Attacken auf Bürgergeld-Empfänger: Unbekannter kippt Sche*ße vor die Tür

Welch widerliche Aktion. Mitten in der Nacht nähert sich eine dunkle Gestalt dem Wohnhaus von Bürgergeld-Empfänger Elvis und seiner Familie in den Mannheimer Benz-Baracken. In der Hand hat er eine Tüte. An der Türschwelle angekommen, dreht er die Tüte um, kippt Kot vor den Hauseingang.

Was der Widerling nicht wusste: Elvis, bekannt aus der RTL-Zwei-Sendung „Hartz und herzlich“ hatte eine Überwachungskamera installiert. Derlei Attacken auf ihn und seine Familie sind nämlich nicht selten. Immer wieder steht der Bürgergeld-Empfänger im Kreuzfeuer von Hatern. Es gibt böse Kommentare, widerliche Post, und nun als „Highlight“: Die Kot-Attacke.

Bürgergeld-Empfänger übel attackiert

„Menschen, die so etwas machen, sind wahrscheinlich in der selben Situation wie wir, nur, dass die keinen haben, der ihnen hilft“, so der 51-Jährige in der RTL-Zwei-Sendung. Und weiter: „Ich weiß nicht, was in deren Kopf ticket. Normale Menschen, anständige Menschen, die kommen gar nicht auf die Idee.“

Leider sind böse Briefe oder schlimme Post mittlerweile Alltag geworden. Zuletzt erst kam ein Paket, in dem ein Hater alte Essensreste und Zigarettenstummel an Elvis und seine Familie geschickt hatte. Eine Situation, die Elvis mittlerweile sehr zusetzt. „Man weiß nie, was der nächste Tag bringt, wer mit welchem Fuß aufsteht. Deswegen gehe ich auch ungerne mittlerweile groß weit weg von hier. Und wenn ich einkaufen gehe und an der Straßenbahnhaltestelle sitze, ich habe meine Augen hinten sogar mittlerweile. Ich gucke dann schon so. Ich lasse mich ungerne überraschen von jemanden. Habe ich mir mittlerweile angewöhnt“, schildert der Familienvater.

Er glaubt, dass der Hass auch daher rührt, dass die Welt so verrückt geworden sei. Corona habe viele psychisch kaputt gemacht, weiß Elvis. Entschuldigen kann das solche Taten aber auch nicht.