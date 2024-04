Bürgergeld-Empfänger findet Kinder viel zu teuer: „Eine enorme Belastung“

In der sozialkritischen RTL2-Doku „Armes Deutschland“ gibt es einen Einblick in die Lebensrealität vieler Familien in Deutschland, die sich trotz Arbeit und Bürgergeld am Rande des Existenzminimums bewegen. Ein solches Beispiel ist das Paar Mandy und Pascal, die mit dem finanziellen Druck kämpfen, den eine Großfamilie mit sich bringt.

Bürgergeld-Empfängerin gesteht: „Das ist Dummheit“

In Bergisch Gladbach (NRW) zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ das Leben von Mandy, die sich um die Erziehung von fünf Kindern kümmert, während ihr Verlobter Pascal als Dachdecker arbeitet. Trotz seines Einkommens ist das Geld knapp und die Familie ist teilweise auf staatliche Hilfe angewiesen. Mandy, die drei Kinder aus einer früheren Beziehung hat und von Pascal noch zweimal schwanger wurde, spricht offen über die Herausforderungen, denen sie sich gegenübersieht.

„Von all den Kindern war eins geplant, alle anderen nicht“, gesteht die 37-Jährige. Sie reflektiert sogar über die Gedanken an einen Schwangerschaftsabbruch und beschreibt die erneute Schwangerschaft als „Weltuntergang“ wegen der finanziellen Last. „Das ist Dummheit. Nicht aufgepasst, jetzt ist es da. […] Für mich war’s ein Weltuntergang, nochmal Mama zu werden. Es ist finanziell einfach eine enorme Belastung“, so Mandy. Die Ausgaben für Lebensmittel liegen monatlich bei bis zu 500 Euro – ein wesentlicher Posten im Haushaltsbudget.

Ein zusätzlicher Rückschlag ist die ausstehende Zahlung von Pascals Ex-Arbeitgeber, der ihm noch 3.000 Euro schuldet – Geld, das die Familie dringend benötigt, um über die Runden zu kommen. Eine hohe Stromnachzahlung setzt Mandy und Pascal zusätzlich unter Druck. Die beiden sehen sich gezwungen, professionellen Rat einzuholen. Pascal wendet sich an einen Anwalt, um das ihm zustehende Geld einzufordern…

