Schock für Bürgergeld-Empfänger: Die Polizei stürmt sein Haus

Elvis ist einer der bekanntesten Protagonisten der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“. Seit Jahren schon sind der Mannheimer und seine Familie fester Bestandteil der Reihe, sorgen mit ihrem Alltag immer wieder für Unterhaltung. Auf diese Art der Unterhaltung hätte der Bürgergeld-Empfänger aber sicherlich gerne verzichtet.

So berichtet Elvis in der „Hart und herzlich“-Folge, die RTL Zwei am kommenden Freitag (28. März) ausstrahlt, dass er und seine Familie Besuch von der Polizei bekommen hätten. Wichtig zu erwähnen: Die Folge der Bürgergeld-Doku scheint noch in der Corona-Zeit aufgezeichnet worden zu sein.

Polizei-Einsatz bei Bürgergeld-Empfänger Elvis

Doch was war passiert? „Wochenends kriegen die Leute hier hin und wieder mal einen Ausraster. Da war halt Theater. Polizei war da. Und ein Riesenstress. Mit Riesenauflauf und was weiß ich. Und da ist die Polizei auf einmal hier vorne angefahren, mit zwei großen Mannschaftsbussen und sind einfach reinmarschiert in unser Haus“, berichtet der 48-Jähre, der seit 2008 in den Benz-Baracken in Mannheim wohnt.

Die Beamten hatten den Verdacht, dass bei Elvis eine sogenannte Corona-Party gefeiert würde. Problem: Der Bürgergeld-Empfänger war gar nicht zugegen. „Es war gar keiner da, außer die Kleinsten. Dennis war da, Lina war da, und Luca. Und die Polizisten sind da einfach hineingelaufen, haben alle Türen offen stehen lassen. Mit der Taschenlampe sind sie durchs ganze Haus gewandert und haben nach der Party gesucht“, ist Elvis sichtlich erbost.

„Irgendjemand muss da anscheinend angerufen haben“

Die Party jedoch war ein paar Häuser weiter. Dahin, so Elvis, „haben sie ihren Arsch nicht hinbewegt.“ Elvis hat allerdings einen pikanten Verdacht: „Irgendjemand muss da anscheinend angerufen haben.“

Eine Beschwerde bei der Polizei, berichtet Elvis, habe keinen Erfolg gehabt. Zwar sei ihm versprochen worden, dass ein Beamter bei der Familie vorbeikomme, dies sei jedoch nicht geschehen.