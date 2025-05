Bürgergeld-Empfängerin gönnt sich neue Küche – bloß kein 08/15

Pam (58) aus „Hartz und herzlich“ hat endlich ihre eigene Wohnung. Ein großer Schritt für die Bürgergeld-Empfängerin. Doch der Weg zum gemütlichen Zuhause ist steinig. Denn bei der Erstausstattung fehlt das Wichtigste: die Küche.

Pam lebte einst auf der Straße, später in einem winzigen WG-Zimmer. Jetzt hat sie ihre Einzimmerwohnung in Rostock bezogen, doch sie ist leer. Mit einem Zuschuss von 1.800 Euro vom Amt startet sie ihr Einrichtungsabenteuer.

Bürgergeld-Empfängerin bekommt satten Zuschuss

In der neuesten Folge von RTL2 sehen wir Pam auf Schnäppchenjagd. Ihr Ziel: Möbel, die nicht jeder hat. „Ich will was haben, was nicht jeder bei sich in der Wohnung stehen hat“, erklärt die gebürtige Berlinerin. Und tatsächlich findet sie eine Küche für nur 129 Euro. „Die isses!“, ruft sie begeistert. Doch es fehlt noch einiges.

„Jetzt brauch’ ich nur noch ’n Ceranfeld kaufen und ’ne Spüle“, merkt Pam an. Das will sie nächsten Monat angehen. Der Kontrast zu Mitbewohner Pascal könnte nicht größer sein. Er investiert 450 Euro in einen Fernseher, während Pam ihr Geld für Tapeten und Deko ausgibt. Ihr Ziel: ein gemütliches Zuhause. Kumpel Carsten hilft beim Einzug und montiert Gardinen und Lampen.

Dabei fällt ihm auf, dass Pam keine Glühbirnen hat. Licht? Fehlanzeige! Doch das stört die Wahl-Rostockerin wenig. Sie ist schließlich sparsame Verhältnisse gewohnt.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.