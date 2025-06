Bürgergeld: Obdachloses Paar verprasst 900 Euro im Monat – für Essen

Ein ausgiebiger Blick in die Auslage, gleich mehrere belegte Brötchen vom Bäcker. Wo die meisten Kunden gezielt ihr Lieblings-Sandwich aussuchen, greifen Leon und Franzi einfach beherzt bei mehreren Brötchen zu. Das Problem jedoch: Die Protagonisten der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ sind obdachlos. Das Paar lebt zum Zeitpunkt der Dreharbeiten der am Dienstag (3. Juni 2025) ausgestrahlten Folge, im Corona-Winter 2021, auf der Straße.

Dabei verdient Franzi als Pflegerin 1.360 Euro. Leon arbeitete in einer Zeitarbeitsfirma, wurde jedoch Corona-bedingt entlassen. Dazu kommt, dass Franzi und Leon nicht mehr in der Wohnung von Leons Stiefmutter wohnen kann. Sie mussten das erste Mal eine Nacht in einer Notunterkunft verbringen. Dort, so Franzi und Leon in der Bürgergeld-Doku, hat es ihnen jedoch gar nicht gefallen.

Bürgergeld-Doku: 900 Euro im Monat für Essen

Viel zu kalt sei es gewesen, dazu das Klo verdreckt, keine Zustände, in denen die beiden Wohnungslosen leben wollen. Und auch insgesamt scheinen die beiden noch nicht so recht verstanden zu haben, in welch dramatischer Lage sie sich befinden. Die Nächte in Hamburg sind kalt, die Temperaturen liegen im zweistelligen Minusbereich.

Dennoch: Mit ihrem Geld geht das Paar nicht sparsam um. Nach der anstrengenden Nacht in der Notunterkunft gehen Franzi und Leon erst einmal zum nächsten Bäcker. „Das sieht alles geil aus, ich nehme mir mehrere mit“, schwärmt Franzi beim Blick auf die frisch belegten Brötchen. Und weiter: „Essen hat immer Vorrang. Für Essen gebe ich dann natürlich auch dann gerne mal mehr Geld aus.“ Wie viel Geld? Das ist schon beim Blick auf die Brötchen-Rechnung ersichtlich. 14,50 Euro zahlt das Paar für sein Frühstück. Doch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

„Letzten Monat haben wir viel bestellt“, grinst Franzi. Wie viel genau? Nur für Lebensmittel? „So knapp 900 Euro“, rechnet die Obdachlose vor. Aber Leon nimmt es mit Humor. Schließlich falle ja auch keine Miete an.

