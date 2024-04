Bürgergeld: Arbeitsloser tönt – „Ich fi*ke das System und den Staat“

Derzeit ist die Diskussion um das Bürgergeld wieder groß: Lohnt sich Arbeit überhaupt noch, wenn man in gewissen Gehaltsklassen nur unwesentlich mehr verdient, als wenn man sich mit Bürgergeld-Unterstützung auf die „faule Haut“ legt? Im Normalfall: Ja. Schließlich ist Arbeit nicht nur reiner Broterwerb, sondern auch ein Instrument, um seinem Tag Struktur zu verleihen, soziale Kontakte zu pflegen und seinem Leben Sinnhaftigkeit zu geben.

Bei dem Neusser Vater-Sohn-Duo David und Nick aus der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“ sieht das ein wenig anders aus. Die beiden Arbeitslosen leben von Hartz 4 (Das Bürgergeld wurde erst nach Dreh der ausgestrahlten Folge am Dienstag, den 9. April 2024 eingeführt), und wollen daran auch so schnell nichts ändern.

Drama in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“

Vor allem Nick scheint es sich in der Sozialhilfe gemütlich gemacht zu haben. „Ich bin ein Rap-Unikat, fi*ke das System und den Staat“, rappt der 18-Jährige, der erst drei Monate vor den Dreharbeiten aus der Haft entlassen worden war. Er sei „arbeitssuchend“, sagt er, und lacht dabei hämisch. So ganz abnehmen will man ihm das eher nicht.

Doch wie auch, bei einem Vorbild wie seinem Vater David? Der 41-Jährige hält sich mit „Nebentätigkeiten“ über Wasser, wie er selbst sagt. Sein Sohn jedoch toppt die Vergehen des Vaters. Allein im Jahr 2017 hatte er 60 Mal mit der Polizei zu tun, Schlägereien, Alkohol… die Liste der Vergehen ist lang. Seine Schule hat der 18-Jährige, der seit seinem 13. Lebensjahr harte Drogen konsumiert, nie abgeschlossen.

Sein Leben: Eine Ansammlung von Gewalt. Die Wohnung, die er zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder bewohnt, weist Spuren der Exzesse auf. Löcher in den Wänden, zerstörte Tische und kaputte Türen. Ein erschreckendes Bild. Doch es wird noch schlimmer. Noch während der Dreharbeiten muss Nick wieder ins Gefängnis. Die Vorwürfe: Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung. Leider keine allzu große Überraschung.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland: Wie der Vater, so der Sohn“ am Dienstag (9. April 2024) um 22.15 Uhr. Die Episode ist bereits vorab bei RTL Plus abrufbar. Wichtig zu betonen, Menschen wie David und Nick sind Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich wieder einer Beschäftigung nachgehen.