Jan bekommt das erste Mal Bürgergeld: Und plant direkt Shoppingtour

Lange musste er darauf warten, jetzt hat er es endlich geschafft. „Armes Deutschland“-Protagonist Jan ist 25 Jahre alt geworden. Während sich andere Menschen seines Alters nun auf eine schöne Party freuen, freut sich Jan jedoch über etwas ganz anderes. Er hat nämlich zum ersten Mal sein eigenes Bürgergeld bekommen.

Und daraufhin direkt auch eine eigene Wohnung gemietet. Wohnte Jan nämlich bis dato noch mit seiner Mutter Sandra in einer Wohnung, hat er nunmehr das elterliche Nest verlassen und direkt eine eigene Wohnung gemietet. Die liegt praktischerweise nur ein paar Etagen über Muttis vier Wänden, wie es in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ heißt. Allerdings ist diese noch ziemlich kahl. Der Bürgergeld-Empfänger muss also zunächst einen Antrag auf Erstausstattung beim Amt einreichen.

Bürgergeld-Empfänger beantragt Erstausstattung

Das macht Jan auch umgehend. Allerdings auf eine doch recht unkonventionelle Weise. Verfasst Jan seinen Antrag doch handschriftlich auf einem einfachen Zettel. Ohne Anrede oder anderen Förmlichkeiten. Nun denn. Der Antrag ist zwar gerade erst abgeschickt, eine Shoppingtour plant aber Jan aber dennoch schon mal.

Die Wohnung will schließlich eingerichtet werden. Wasserkocher, Kleiderstange, Schränke, Ofen, Küche … „Ich denke mal, ein bisschen mehr wie tausend Euro musst du ja auf jeden Fall schon für die Wohnung ausgeben“, rechnet der Bürgergeld-Empfänger. Noch kann die Shopping-Tour jedoch nicht beginnen, erst muss das Jobcenter schließlich noch seine Version eines Antrages bewilligen. Bis dahin heißt es Warten und bei seiner Mutter wohnen.

Mietvertrag angeblich nicht angekommen

Dass das ein schnelles Ende hat, glauben die beiden jedoch nicht. „Ich möchte wetten, wir sind nächsten Monat immer noch nicht weiter“, scherzt Mama Sandra. Wahre Worte. Als das Team von „Armes Deutschland“ später die beiden einige Zeit später besucht, wohnt Jan immer noch bei seiner Mutter. Der Mietvertrag sei angeblich nie beim Jobcenter angekommen. Demnach zahlt auch seit fünf Wochen niemand die Miete für die Wohnung.

