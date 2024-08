Bürgergeld: Christine hat seit zehn Tagen einen Job – zweimal war sie schon krank

Den Willen kann man ihr nicht absprechen, nur die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Die Stendalerin Christine ist seit vielen Jahren arbeitslos, auf Geld vom Staat angewiesen. Lange hatte sie ihre Arbeitslosigkeit auch damit begründet, dass ihre Zähne schlecht waren. Doch damit ist nun Schluss. Wie in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ zu sehen, hat die 35-Jährige nun ein neues Gebiss.

Dazu verursachte ein Coaching des Jobcenters bei ihr einen Motivationsschub. Christine wollte wieder arbeiten und suchte sich einen Job. „Es ist ein ganz gutes Gefühl, wieder zu arbeiten, man steht dann auf, macht sich fertig, geht dann arbeiten, kommt dann nach Hause. Man ist dann zwar etwas K.O., aber man macht dann trotzdem noch ein bisschen was“, schildert die Frau, die zuvor zehn Jahre lang arbeitslos war. Doch so ganz richtig war das nicht, wie in der Bürgergeld-Doku noch herauskommen sollte.

Bürgergeld-Doku begleitet Christine aus Stendal

So war Christine zwar seit zehn Tagen als Teilzeitkraft in einem Milchwerk angestellt, schaffte es in der kurzen Zeit jedoch, bereits zwei Mal krank zu sein. So auch an dem Tag, an dem RTL Zwei sie besuchte. Statt im Milchwerk stand Christine an jenem Tag nämlich in ihrem Garten und fütterte die Hühner. Was war geschehen?

„Ich habe mir gestern was eingeklemmt gehabt hinten im Rücken. Das tut so weh“, berichtet die 35-Jährige. Sie habe sich nicht so bewegen können, wie sie wollte, so die Produktionshelferin. Also habe sie sich morgens wieder hingelegt und unglücklicherweise den Anruf ihres Chefs überhört.

„Ich habe schon Angst, dass ich den Job wieder verliere“

Doch damit nicht genug. „Ich habe schon Angst, dass ich den Job wieder verliere, weil ich schon zweimal krankgeschrieben war“, so Christine. Zwei Krankmeldungen in zehn Tagen also. Und so setzte sich die 35-Jährige trotz Krankmeldung wegen Rückenschmerzen aufs Fahrrad, um ihren Partner Rene von der Arbeit abzuholen. Problem: Auch Rene arbeitet in dem Milchwerk. Ob das so gut ankommt, dass sie trotz Krankschreibung ihren Mann mit dem Fahrrad abholt, man darf es bezweifeln.

Und so schaut Christine sorgenvoll in die Zukunft: „So richtig weiß ich nicht, wie die nächsten Wochen laufen werden. Das wird dann die Zeit ergeben.“

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland: Aufstocker, Zweitjobber und Abzocker“ am Dienstag (20. August 2024) um 22.15 Uhr. Wichtig zu erwähnen: Nicht alle Empfänger von Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen verhalten sich wie Renee. Die meisten wollen schnellstmöglich einen neuen Job finden.