Bürgergeld: Kioskbesitzer aus Duisburg kommt kaum über die Runden – „Erhöhungen hauen einen um“

In der Duisburger Eisenbahnsiedlung fing 2016 alles an. Dort wurde die erste Szene aus der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ gezeigt und mittendrin war Kioskbesitzer Julz. Vor sieben Jahren stand der junge Mann sieben Tage die Woche in seiner Kioskhütte, wusste genau, was in der Eisenbahnsiedlung so abging.

Dort leben viele Bürgergeld-Empfänger und Geringverdiener. Letzterer ist auch Julz, der in der neuen Wiedersehens-Folge von „Hartz und Herzlich“ (kommt am 2. Januar) verrät, was sich in den vergangenen Jahren bei ihm alles verändert hat. Nur so viel sei schon verraten: Der Duisburger kommt derzeit kaum über die Runden.

Bürgergeld: Kioskbesitzer reicht Geld nicht aus

Mittlerweile ist Julz 35, seinen Kiosk, der den Namen „Zum Siedlertreff“ trägt, hat er immer noch. Außerdem geht der Geringverdiener noch einer anderen Arbeit nach. „Ich bin momentan im Logistikbereich. Man schaut sich halt um.“ Doch viel Geld zum Leben hat er nicht.

„Ich komme aktuell mit dem Geld, was ich verdiene, kaum über die Runden. Weil die ganzen Erhöhungen und Nachschläge, die man bekommt, hauen einen ganz schön um. Kommt jetzt so locker rüber, aber haut einen wirklich um. Gasrechnungen, Elektro-Erhöhungen, alles was man gerade so hat auf der Welt. Ist schwierig, aber das hat halt jeder“, so der 35-Jährige weiter.

Die hohe Inflation ist eine starke Belastung für den Geringverdiener aus dem Eisenbahnviertel. „Was soll ich noch machen?! Soll ich mir jetzt drei Teelichter unter dem Tontopf stellen und nicht übertreiben? Regelt da oben mal wieder ein bisschen, dass wir alle klarkommen!“, fordert der Kioskbesitzer aus Duisburg die Regierung auf.

Privat lief es die vergangenen Jahre dagegen gut bei ihm. „Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Das hat sich bei mir verändert. Sehr niedlich. Ich war auch ein süßes Baby, meine Tochter kommt ganz nach mir. Kleiner Scherz… die ist wirklich zuckersüß. Alle Kinder auf der Welt sind süß, aber es gibt diese supersüßen, wo man es noch zwei- dreimal häufiger erwähnt. Und ich würde arroganterweise behaupten, ich habe eine erwischt.“

Die ganze Folge von „Hartz und Herzlich“ kommt am Dienstag, den 2. Januar um 16.05 Uhr bei RTL2.