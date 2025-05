Bürgergeld-Empfänger mit fünf Kindern verrät: „Habe eine Latex-Allergie“

Dieser Typ ist wirklich eine Nummer für sich. Seit Jahren schon ist der Duisburger Chris fester Bestandteil der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“. Ob früher als Hartz-4- oder heute als Bürgergeld-Empfänger, der Duisburger wusste immer wieder zu provozieren. Ob durch seine illegalen Tätigkeiten, seine diebische Freude darüber, dass der Staat ihm seinen fragwürdigen Lebensstil finanziert, oder seine fünf Kinder, für die er allesamt keinen Unterhalt zahlt …

Nun hat der Bürgergeld-Empfänger ein neues Projekt ins Auge gefasst. Chris will Porno-Star werden. Und die Planungen scheinen schon relativ weit fortgeschritten. In der neuen „Armes Deutschland“-Folge, die RTL Zwei am Dienstag (13. Mai 2025) ausstrahlt, berichtete der 33-Jährige bereits seiner Mutter von seinem Plan. Dass die davon nur bedingt begeistert schien, interessierte Chris nur wenig.

Bürgergeld-Empfänger hat eine Latex-Allergie – und fünf Kinder

„Mir ist das scheißegal, was andere sagen oder denken. Ich denke an mich, ich denke an mein Leben. Ich mache, was mich glücklich macht. Ich mache, was mir gefällt“, so der Bürgergeld-Empfänger. Steuern zu zahlen, zählt jedoch anscheinend nicht dazu. Im Gegenteil, auch seine künftige Gage aus dem Porno-Dreh will Chris nicht beim Finanzamt anmelden.

Schließlich würde man bei Porno-Drehs in bar bezahlt. Ein scheinbarer Vorteil für Chris. „Ist doch gut, so müsste man das zum Beispiel gar nicht dem Jobcenter angeben, weil das ja gar nicht aufs Konto erst gelangt. Und ich denke nicht, dass das Jobcenter jetzt Pornos guckt“, freut sich der Arbeitslose.

„Weil ich Gummis halt nicht mag“

Im Gespräch mit seiner potenziellen Filmpartnerin erklärt sich dann auch, wie Chris in seinen jungen Jahren bereits fünf Kinder bekommen konnte. Als diese ihm nämlich die Wahl lässt, entweder einen kompletten Test auf Geschlechtskrankheiten zu machen oder eben mit Kondom zu verhüten, antwortet der Duisburger: „Dann mache ich lieber einen Volltest, weil ich ja so eine Latex-Allergie habe, sage ich mal, weißt du. Weil ich Gummis halt nicht mag.“ Das erklärt so einiges.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Chris. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.