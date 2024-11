Bürgergeld-Empfänger geht jetzt arbeiten: Sofort tun sich Probleme auf

Sie gehören zu den bekanntesten Gesichtern der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“: Sandra und ihr Mann Tino. Sechs Kinder darf das Paar bespaßen, Sandra ist seit Anfang der Dreharbeiten in Rostock mit dabei.

Ein echtes „Hartz und herzlich“-Urgestein also. Doch nun hat sich einiges geändert. So bezogen sie und ihr Mann Tino lange Zeit Bürgergeld. Damit ist nun Schluss. Tino hat einen Job, die Sozialleistung vom Jobcenter fällt damit flach. Ein Einschnitt für das Paar, wie Sandra in der neuen Folge am Freitag (22. November 2024) berichtet.

Bürgergeld-Empfänger ergattert Job

So sind die beiden gerade zurück vom Wocheneinkauf, als Sandra Bilanz zieht. „Wir achten immer auf die Preise, holen das, was wir immer geholt haben, ich hole mir jetzt nichts Neues extra, im Gegenteil, wir verzichten eher noch auf Süßigkeiten. Also ich kaufe noch weniger ein, als sonst“, berichtet Sandra.

Problem: Die Lebensmittel von der Tafel, die das Paar sonst frequentierte, fallen nun weg. „Da mein Mann arbeiten ist, und wir keine Bürgergeld-Empfänger mehr sind, dürfen wir nicht mehr zur Tafel“, so die Mehrfach-Mami enttäuscht. Dennoch: Für Sandras legendären Nudel-Auflauf mit ganz viel Sahne reicht es auch so.

Sandra entdeckt das Korbflechten für sich

Und auch sonst hat die sechsfache Mama ordentlich zu tun. Neben ihrer Haupttätigkeit als Mama bastelt die 41-Jährige nämlich leidenschaftlich gerne. Ihre neue Leidenschaft: Das Korbflechten. Dazu nutzt sie die Zeit, wenn die Bude leer ist, weil die Kids in der Schule und ihr Mann bei der Arbeit sind. Langweilig wird es also nicht, in den neuen Folgen „Hartz und herzlich“, auch, weil Sandras Tochter Jasmin und deren Mann Maik in größeren Problemen stecken.

Besucht Jasmin doch mit Sohnemann Lennox eine Mutter-Kind-Einrichtung. Eine Tatsache, die vor allem Maik vor große Probleme stellt.