Bürgergeld-Empfängerin schießt gegen das Amt: „Haben Wünsche und Bedürfnisse“

Sie gehören zu den bekanntesten Gesichtern der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz und herzlich“: Jasmin und Maik. Zusammen mit ihrem Sohn Lennox leben sie unter anderem von Bürgergeld und Kindergeld. Doch in der Serie kündigt sich bereits ein weiteres Kind an, die 19-Jährige sei im siebten Monat schwanger, heißt es bei RTL Zwei. Dazu kommt, dass Jasmin eigentlich mit ihrem anderthalb Jahre alten Sohn Lennox in ein Mutter-Kind-Heim ziehen wollte. Doch da scheint es Probleme zu geben.

Bislang gab es nämlich keinen freien Platz für das Duo. „Die vom Jugendamt hat sich auch noch nicht bei uns gemeldet“, berichtet die Bürgergeld-Empfängerin. Und weiter: „Ich will halt nicht wirklich gegen das Jugendamt spielen, aber ich möchte, dass die akzeptieren, dass wir halt auch unsere Wünsche und Bedürfnisse haben. Was bringt es am Ende, wenn wir nicht glücklich sind?“

Neue Folgen mit den Bürgergeld-Empfängern Maik und Jasmin

Dazu kommt, dass Jasmin und Maik in chronischen Geld-Nöten leben. Bleiben Jasmins dreiköpfiger Familie im Monat nach allen Abzügen doch nur etwas über 180 Euro. Nicht viel Platz für große Sprünge. Dennoch versucht die junge Frau, mit Hilfe ihrer Mutter Sandra ihr Leben auf die Reihe zu bekommen.

++ Bürgergeld-Empfängerin kann nicht arbeiten – weil sie drei Katzen hat ++

Wären da nicht die schrecklichen Schicksalsschläge, wurde doch bereits vor Ausstrahlung der neuen „Hartz und herzlich“-Folgen bekannt, dass Jasmin und Maik, nach den Dreharbeiten ihr zweites Kind verloren. In einem bewegenden Instagram-Statement schrieb Jasmin im März 2024: „Prinzessin, so gerne hätten wir dich länger und öfter in unseren Armen gehalten, dir unsere Liebe gegeben und dich mit deinem Bruder aufwachsen sehen! Wir lieben dich Prinzessin!“

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ aus dem Rostocker Stadtteil Groß Klein stets montags bis freitags um 18.05 Uhr. Zudem sind die Episoden auf der RTL-Streamingplattform RTL Plus abrufbar.