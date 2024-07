Bürgergeld: 22-Jähriger macht Praktikum – und schmeißt danach wieder hin

Sie leben am Rand der Gesellschaft und kämpfen täglich ums Überleben: Die Protagonisten der Sozial-Doku „Hartz und Herzlich.“ Mit ungefilterten Einblicken in Deutschlands soziale Brennpunkte zeigt die Serie, was es wirklich bedeutet, von Bürgergeld zu leben. In der Folge am 31. Juli möchte der 22-jährige Jerrick aus den Mannheimer Benz-Baracken wieder mehr Struktur in sein Leben bringen. Doch das stellt sich schwieriger heraus, als gedacht.

Bürgergeld: 22-Jähriger scheitert nach Praktikum

Jerrick hat einen Hauptschulabschluss und ist seit längerem auf der Suche nach einem Job. Doch Antriebslosigkeit und psychische Probleme belasten den Halbamerikaner und erschweren den Einstieg ins Berufsleben. Sobald er sich vor einen Schreibtisch setzt und Bewerbungen schreibt, „tut er mit jeder einzigen Faser in seinem Herzen kotzen“, wie der Barackler seine Gefühlslage beschreibt.

Vor fast zwei Monaten hat Jerrick zuletzt gearbeitet. Damals absolvierte er ein Praktikum in der Gastronomie – doch seitdem ist nichts passiert. Momentan finanziert sich der RTL2-Protagonist daher sein Leben mit Kindergeld und staatlicher Unterstützung. Denn das Jobcenter stärkt ihm weiterhin den Rücken und unterstützt Jerrick außerdem bei einem anderen Problem.

Bürgergeld: Jobcenter äußert Vorschlag für Arbeitslosen

Die Jobsuche ist nämlich nicht das einzige, was Jerrick beschäftigt. Der 22-Jährige benötigt nach der Trennung von seiner Freundin dringend eine neue Wohnung, um nicht mehr seiner Mutter oder Freunden auf der Tasche zu liegen.

+++Bürgergeld: Arbeitsloser geht schnorren – und verdient damit 250 Euro+++

Für beides braucht er jedoch Durchhaltevermögen, an welchem es ihm oftmals mangelt. Das Jobcenter hilft dem Barackler nach wie vor und schlug ihm nun erstmal eine Pause vor, um sich anschließend auf weitere Praktika zu konzentrieren. Sein eigentliches Ziel ist es, endlich einen Ausbildungsplatz zu ergattern.

RTL2 zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+. Aktuell zeigt der Sender Wiederholungsfolgen.