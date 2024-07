Bürgergeld: Arbeitsloser geht schnorren – und verdient damit 250 Euro

Die Protagonisten der Bürgergeld-Doku „Hartz, Rot, Gold“ haben es wahrlich nicht leicht. Beziehungsdramen, Suchtprobleme und Armut prägen den Alltag der Menschen in Deutschlands sozialen Brennpunkten.

Auch der 39-jährige Paddy kämpft ums Überleben. Der Punk ist momentan arbeitslos, doch ein neuer Job steht in den Startlöchern. Der erfordert allerdings einen Umzug nach Leipzig. Noch wohnt Paddy in Bremerhaven und seine zukünftige Arbeit unterstützt ihn bei der Wohnungssuche nicht so, wie er es sich erhofft. Also muss Paddy kreativ werden, um sich das nötige Geld zu beschaffen.

Bürgergeld: Arbeitsloser geht auf der Straße schnorren

Für Paddy sieht es momentan „finanziell etwas mau aus“. Damit sich der Arbeitslose etwas dazuverdienen kann, geht er mit Freund Asterix, auch liebevoll „Opa“ genannt, schnorren. Für Paddy ist es kein Problem, fremde Leute um das nötige Kleingeld zu bitten. Er kennt das Leben auf der Straße und weiß, wie man dort zurechtkommt. Ein Becher vor sich aufgestellt und schon klimpern die ersten Münzen. Sogar Hundefutter für seinen Vierbeiner springt dabei heraus.

Sein Ziel: 100 Euro sammeln, um seinen Geldhaushalt aufzubessern und auch seinem Freund „Opa“ bei den Gerichtskosten zu helfen, die dieser noch begleichen muss. Doch die Leute in Bremerhaven sind anscheinend nicht so spendabel wie in anderen Städten. Dort verdiente Paddy bereits durchaus größere Summen.

Bürgergeld: Paddy sammelt ordentlich Scheine

„In Hamburg, St. Pauli, machen wir an einem Tag zwischen 200 und 250 Euro“, erzählt Paddy stolz. Auf der Straße muss man jedoch Glück haben, die richtigen Menschen zu treffen. Eine Begegnung bleibt Paddy besonders in Erinnerung: Ein Millionär in Hamburg spendete ihm stolze 4.500 Euro.

+++Bürgergeld: Paar gönnt sich drei Gärten – zahlen darf Vater Staat+++

„Drei Wochen haben wir gut davon gelebt,“ erzählt der Protagonist der Bürgergeld-Doku. Solch einen Glücksfall erwarten er und sein Freund heute zwar nicht, aber die 100 Euro möchten sie dennoch erreichen.

RTL2 zeigte am 30. Juli eine Wiederholungsfolge von „Hartz, Rot, Gold.“ Wer die Geschichten der Bürgergeld-Doku nicht verpassen möchte, kann die Episoden in der RTL+-Mediathek anschauen oder regelmäßig auf dem Sender verfolgen.