Bürgergeld: Arbeitslose nach Kündigung auf 180 – „Suchen doch ständig“

In Rostock sind Armut und Arbeitslosigkeit im Plattenbau-Stadtteil Groß Klein an der Tagesordnung. Viele der Bewohner sind auf staatliche Hilfe, wie etwa dem Bürgergeld, angewiesen. Jasmin, Ehemann Maik und ihr zweijähriger Sohn Lennox sind bereits bekannte Gesichter aus dem Block. In der RTL2-Sendung „Hartz und Herzlich“ geben sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, der sich aktuell – einmal mehr – um ein altbekanntes Thema dreht: Finanzen.

Auch Maiks Mutter Bärbel kämpft mit großen Herausforderungen. Seit kurzem ist die 64-Jährige arbeitslos, ein Zustand, der sie nicht nur finanziell, sondern auch psychisch stark belastet.

Bürgergeld-Doku: Arbeitslose ist gefrustet

Der Verlust ihrer Arbeitsstelle setzt Bärbel stark zu. „Mir geht es gar nicht gut“, gesteht sie gegenüber ihrer Schwiegertochter Jasmin. Noch vor wenigen Wochen arbeitete die 64-Jährige als Reinigungskraft, doch die Kündigung kam plötzlich. Ihr ehemaliger Arbeitgeber hielt sie für „faul“ und verwies auf ihre häufigen Krankmeldungen. Diese waren jedoch auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen.

Nach einer Operation zur Entfernung einer Zyste am Eierstock fiel Bärbel länger aus. Nun ist sie zwar bereit, einen neuen Job zu suchen, doch das ist leichter gesagt, als getan. Zeit, um auf die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt zu schimpfen.

Arbeitslose auf 180

„Die suchen doch ständig Reinigungskräfte. Es herrscht so ein Mangel“, klagt Bärbel über die Absagen, die sie erhält. Ihrer Meinung nach bevorzugen Unternehmen zunehmend jüngere Bewerber, etwa Studenten, während ältere Arbeitskräfte ignoriert werden. Dennoch verzichtet sie darauf, ihren Lebenslauf den Bewerbungen beizufügen – eine Entscheidung, die ihre Chancen weiter schmälert.

Außerdem hält sie an ihrer bisherigen Berufserfahrung als Reinigungskraft fest und ist wenig offen für andere Möglichkeiten. Ob Bärbel unter diesen Voraussetzungen bald eine neue Stelle finden wird, bleibt abzuwarten.

RTL2 zeigte die Ausgabe von „Hartz und Herzlich“ am 14. Januar um 20.15 Uhr. Im Anschluss stehen die Folgen auch auf Abruf in der RTL+-Mediathek bereit.