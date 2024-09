„Armes Deutschland“: Kurz nach der Bürgergeld-Doku wird es sichtbar

Sozialdokus wie „Armes Deutschland“ sind seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Dabei bildet die RTL2-Sendung das Leben in sozialen Brennpunkten ab und begleitet die Bewohner bei ihren alltäglichen Herausforderungen. Die bestehen meist aus finanziellen Problemen, denn die Protagonisten sind fast immer auf staatliche Unterstützung, wie etwa dem Bürgergeld angewiesen.

Momentan setzt der Sender auf neue Folgen, es ist bereits die 9. Staffel, die ausgestrahlt wird. Am Dienstagabend (17. September) flimmerte die jüngste Ausgabe von „Armes Deutschland“ über die Bildschirme. Doch zieht die Sendung noch immer die Zuschauer in ihren Bann?

Nach Bürgergeld-Doku herrscht Gewissheit

Mit einem klaren „Ja“ kann man diese Frage bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen beantworten, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Denn die Bürgergeld-Doku zog in der Altersklasse zur Primetime 0,36 Millionen Zuschauer an und erreichte damit einen Marktanteil von 8,3 Prozent. Auch im Anschluss sorgte der Ableger „Armes Deutschland – Deine Kinder“ für Einschaltquoten.

So sahen in der klassischen Zielgruppe zur späteren Stunde noch 0,28 Millionen Personen bei einer Wiederholungsfolge zu. Damit erreichte das Format einen Anteil am Markt von 9,5 Prozent. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren muss sich die RTL2-Doku allerdings gegen die Konkurrenz geschlagen geben.

Konkurrenz zieht an Bürgergeld-Doku vorbei

Im Ranking der 25 meistgesehen Sendung am Dienstagabend fiel „Armes Deutschland“ beim Gesamtpublikum ab drei Jahren raus und konnte nicht punkten. Den Sieg sicherte sich dort die „Tagesschau“ kurz vor der Primetime mit 4,38 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,3 Prozent.

Im Mittelpunkt stand in der jüngsten Folge von „Armes Deutschland“ unter anderem Ex-Häftling Dennis, der noch einmal einen Neustart wagen wollte. Der 43-Jährige und seine 29-jährige Freundin Annika beziehen Arbeitslosengeld 1 – doch Social Media soll bei ihnen die Kasse klingeln lassen. Währenddessen kämpften Mike (25) und Angelique (20) mit ihrer Beziehung. Denn die leidet unter Angeliques Wunsch nach einer offenen Ehe.

Wie das Leben der Protagonisten weitergeht, kann immer dienstags ab 20.15 Uhr auf RTL2 verfolgt werden. Die Episoden der Bürgergeld-Doku sind außerdem in der RTL+-Mediathek abrufbar.