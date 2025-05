Er ist 27 Jahre alt und hat so gar keine Lust auf eine geregelte Arbeit. Im Gegenteil: Bürgergeld-Empfänger Nico scheint sich in der Rolle des Arbeitslosen zu gefallen. Vor den Kameras von „Armes Deutschland“ feiert er seinen Lifestyle gar.

Nico inszeniert sich als „Hartz-4-Rapper“, berichtet vor den Kameras der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku ganz offen, dass eine Frau mit Beruf für ihn nicht infrage käme. „Das Lebensmodell“, so Nico ganz offen, „würde dann nicht übereinstimmen. Wenn eine Partei arbeitet, und eine Partei nicht arbeitet, dann fühlt man sich ja auch irgendwo entmannt. Wenn die Frau das Geld nach Hause bringt, dann würde ich mich ja irgendwie komisch fühlen. Ne, das wäre nix für mich.“

Bürgergeld-Empfänger stolz: „Diese Hände haben noch nie gearbeitet“

Genauso wenig scheint ihm aber auch die Idee zu gefallen, selbst für sein Geld zu arbeiten. So zeigt die RTL-Zwei-Sendung am 13. Mai 2025, wie Nico und seine Freundin Janine mit Hilfe von Opa Franz ihren Umzug nach Plau am See bewerkstelligen. Und vor allem letzterer scheint wenig Hoffnung zu haben, dass der 27-Jährige in absehbarer Zeit in Lohn und Brot rutscht.

„Der will eine Arbeit, wo er sich am besten die Finger nicht dreckig macht“, witzelt der Senior. Und Nico, der meint das durchaus ernst. „Diese Hände haben noch nie gearbeitet“, sagt er stolz und zeigt seine Finger in die Kamera.

Hauptsache die Technik stimmt

Wobei, ein bisschen tun seine Hände ja doch – sie schließen die zahlreichen Elektro-Geräte an, die er und Janine von den Geldern des Jobcenters (hier die ganze Geschichte) finanziert haben. Drei Plasmafernseher, ein Mini-PC, ein normaler PC … „Internet braucht der Mensch, Bundesliga-Paket brauchen wir auch. Ich brauche ein Bundesligapaket plus Internet”, sagt Chris deutlich. Kostet alles in allem rund 50 Euro im Monat.

Aber er und seine Freundin seien „sehr sorgsam, was Finanzen angeht“. Schließlich haben beide Schulden, werden in Kürze beide in Privatinsolvenz sein.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Nico und Janine. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.