Bürgergeld: Arbeitsloser genießt Mallorca auf Kosten des Steuerzahlers

Diese Geschichte ist schier kaum zu glauben. Der arbeitslose Stephan hat keine Lust mehr auf Deutschland. Er will nach Mallorca. Die Unterstützung vom Staat will der „Armes Deutschland“-Protagonist jedoch nicht verlieren. Und so verschweigt er dem Jobcenter einfach, dass er mitsamt seines Hundes nach Mallorca ausgewandert ist. Ebenso wenig, so wird in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku klar, weiß das Jobcenter, dass er auf Mallorca sehr wohl arbeiten möchte.

Doch gehen wir einen Schritt zurück. So lebte der gelernte Maurer und Stahlbetonmeister in Deutschland in einer Hütte auf dem Waldgrundstück einer Bekannten. Kein Strom, kein fließendes Wasser. Ein einfaches Leben für den „Hartz 4“-Empfänger (Die Episode, die RTL Zwei am Dienstag, den 10. Juni ausstrahlt, wurde vor Einführung des Bürgergeldes abgedreht). Nun soll auf Mallorca alles besser werden. Das Geld des Jobcenters soll allerdings weiter fließen, so findet er.

Bürgergeld-Doku zeigt Sozialbetrug auf Mallorca

„Natürlich ist das schön, wenn sie meine Wohnung auf Mallorca finanzieren. Das wäre eine sichere Einnahmequelle. Ich habe da kein schlechtes Gewissen“, so der Arbeitslose. Rechtlich, das weiß er, würde er das Amt zwar bescheißen, stören tut es ihn anscheinend aber nicht.

„Es ist einfach ein Taschengeld und eine Genugtuung, den deutschen Staat mal zu fi**en“, so Stephan. Nachdem zunächst aufgrund einer Umzugsproblematik kein Geld vom Amt floss, bekam der 53-Jährige nun aber auf der Baleareninsel die Information, dass seine Sozialhilfe nun auf das Konto überwiesen worden sei.

Das Geld fließt

Glücklich begibt sich Stephan direkt zum nächsten Bankautomaten. Und siehe da: Das Geld ist da. Dabei hat er auf Mallorca eigentlich gar keinen Anspruch auf die Zahlungen. Doch auch dafür hat Stephan eine „Lösung“ gefunden. „Ich habe weiterhin die Post-Adresse bei der Caritas, die läuft ja. Und dann kann ich eine Vollmacht ausschreiben und das kann ich wieder per E-Mail machen. Zweizeiler reicht und die können die Post für mich holen. Da habe ich einige Leute, die das für mich tun“, erklärt er.

Das Sozialbetrug eine Straftat ist, für die er sogar ins Gefängnis kommen könnte, scheint ihm nicht bewusst. Die ganze Geschichte von Stephan zeigt RTL Zwei am Dienstag (10. Juni 2025) um 20.15 Uhr.