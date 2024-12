Bürgergeld-Empfängerin heiratet: Ihr Traumkleid kostet über 2.000 Euro

Sie hatte es nun wirklich nicht leicht. Schon vor geraumer Zeit hatte die RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ die 32-jährige Valeska besucht. Die Bürgergeld-Empfängerin hatte es nicht leicht, viele private Probleme trübten das Leben der jungen Frau.

Doch nun scheint die Triererin auf dem Weg der Besserung. Ihre beiden Kinder dürfen wieder bei ihr leben. Und auch in Sachen Liebe ist die Bürgergeld-Empfängerin auf dem Weg der Besserung. Wobei das eher die Untertreibung des Jahres sein dürfte.

Bürgergeld-Empfängerin plant ihre Hochzeit

Denn Valeska will heiraten, wie sie in der vierten Folge der „Hartz und herzlich“-Reihe „Rückkehr nach Trier-West“ berichtet. „Ich bin jetzt in einer festen Beziehung mit einem Mann, der ganz anders ist als alle, die ich vorher hatte. Er ist extrem respektvoll und liebevoll. Er hat viel Herz“, schwärmt die 32-Jährige. Und das war noch nicht alles. Das Paar will sogar heiraten. Nach nur sechs Monaten Beziehung.

Doch dafür stehen noch einige Erledigungen an. Vor allem muss ein Brautkleid her. Also ab ins Brautmodengeschäft. Und dort wurden Valeska und ihre Unterstützung auch fündig. Ein Traum in Weiß, Spitze und Glitzer. Problem bloß: Valeska hat für die gesamte Hochzeit nur ein Budget von 500 Euro zur Verfügung.

2.200 Euro für ein Brautkleid

Das Traumkleid jedoch kostet 2.200 Euro. Da helfen auch die 30 Prozent Rabatt nur bedingt, die die Verkäuferin der 32-jährigen Bürgergeld-Empfängerin als Nachlass anbietet. Ein herber Schlag für die junge Frau. Auch, weil das etwas einfachere, was sie sich ausgesucht hat, immer noch deutlich über dem Budget liegt.

„Das eine kostet 1.500 und das andere kostet 1.200. Die sind mir sehr entgegengekommen. Preismäßig. Auch die Beratung … Jetzt muss ich gucken“, sagte die Bride to be nach der Anprobe. Doch was nun?

„Ich habe mir schon Gedanken über einen weißen Jogginganzug gemacht“, scherzt die 32-Jährige in der Sendung. Nun soll es ein gebrauchtes Kleid sein. Und das klappte sogar. Das Kleid passte und zumindest dieses Problem konnte von der Liste gestrichen werden.