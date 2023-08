Bürgergeld-Bezieher wollen Arbeitsamt betrügen: Ihr Trick ist perfide

Ein bisschen mehr Geld im Monat, das wünschen sich auch die beiden Bürgergeld (in der Sendung noch als Hartz 4 tituliert)-Bezieher Jessica und Olaf aus Bremerhaven. Die beiden sind eigentlich ein Paar, sind sogar verlobt, leben zusammen in einer Wohnung im Stadtteil Lehe. Doch nun haben sich die beiden, die von der RTL-Zwei-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ begleitet werden, einen Trick ausgedacht, um doch noch etwas mehr Bürgergeld abzugreifen.

So hatte das Paar dem Jobcenter vorgegaukelt, dass man sich getrennt habe und nicht etwa mehr als Paar, sondern nur noch als Wohngemeinschaft zusammenlebe. Sogar ihre gemeinsame Wohnung hatte das Bürgergeld-Paar dahingehend umgestaltet. Blöd nur: Das Amt geht nicht auf den Betrugsversuch ein.

Bürgergeld-Empfänger wollen Amt betrügen

Ein Zustand, den das Paar so nicht hinnehmen will. „Wir müssen uns dahinterklemmen“, erklärt Olaf. Und weiter: „Wir haben ja die ganzen Fotos und Berichte alles rübergeschickt.“ Der 50-Jährige ist sich sicher: „Irgendwann müssen die das ja mal bearbeiten und sich dazu äußern. Die wollten ja auch den ganzen Kram rüber haben. Den haben die jetzt drüben. Und jetzt kümmern die sich um nix.“

Ja, ärgerlich. So haben die beiden zwar vor Kurzem einen Leistungsbescheid über 353 Euro bekommen, darin seien die beiden aber zusammengerechnet worden. „Es ist nicht zur WG umgeändert worden. Sonst hätte Olaf seine eigene Nummer, aber irgendwie haben sie es immer noch nicht hingekriegt. Keine Ahnung, was da los ist“, erklärt die 36-jährige Jessica, die nunmehr seit zwei Jahren mit Olaf zusammen ist.

Es geht um 45 Euro mehr im Monat

45 Euro pro Person mehr wollen die beiden durch ihren Trick im Monat mehr bekommen. Doch lässt sich das Amt so einfach täuschen? Nicht wirklich. Und so bekommt Jessica sogar schon ein schlechtes Gewissen. Olaf will sich jedoch nicht hindern lassen. Er scheint langsam seiner eigenen Lüge zu glauben. „Wenn wir das jetzt laufen lassen, dann denkt die Arge erst recht, sie kann das mit uns machen“, zetert der Mann, der seit 17 Jahren nicht mehr in einer Vollzeitstelle gearbeitet hat.

Dabei müsste Olaf eigentlich froh sein, dass das Jobcenter nicht auf seine Schreiben reagiert. Schließlich kann ein Sozialbetrug im schlimmsten Falle sogar eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen.