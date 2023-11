Abfluss von Bürgergeld-Empfänger verstopft: Er will eine neue Wohnung

Es ist ein Problem, vor dem wohl fast jeder Mieter oder Haus-/Wohnungsbesitzer schon einmal stand: Der Abfluss ist verstopft. Das kann passieren, wenn zu viele Haare oder Dreck einfach achtlos im Klo oder Waschbecken heruntergespült werden. Oder auch, wenn die Rohre nach vielen Jahren im Gebrauch so langsam verstopfen. Ein Problem, dass auch Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4)-Empfänger Marcel kennt.

Der Protagonist der RTL-Zwei-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ beschwert sich vor den Kameras über sein Badezimmer. Und so begibt sich der 24-jährige Bürgergeld-Empfänger mit einer Freundin zur Wohnungsbaugesellschaft. „Ich brauche einen Klempner für mein Bad. In meinem Waschbecken läuft das Wasser nicht mehr ab. Es kommt schon ein räudiger Gestank heraus, das ist nicht mehr schön“, so der gebürtige Rostocker.

Bürgergeld-Empfänger wünscht sich eine neue Wohnung

Bei der Gesellschaft jedoch kann man Marcel erst einmal nicht helfen. Er müsse sich telefonisch melden. „Was ist das für ein Schwachsinn?“, fragt der junge Mann, der gerade intensiv nach einer Arbeit sucht, verzweifelt. Direkt anrufen könne er auch nicht, schließlich habe er seine Mietnummer nicht im Kopf.

Als ihn RTL Zwei fragt, was denn für ihn die Ideallösung der Problematik wäre, wird Macel jedoch ein wenig großspurig. „Vielleicht eine neue Wohnung“, so der 24-Jährige. Das sei jedoch nicht so einfach, wie Freundin Nicole weiß. Auch sie wollte schonmal eine neue Wohnung, das Amt habe dies jedoch verneint.

Ein wenig gemütlich will es sich Marcel aber trotz des Gestanks machen. Und so kaufte er sich online eine gebrauchte X-Box. 100 Euro hat das Schnäppchen nur gekostet.

Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass sich das Klempner-Problem auch rasch löst und Marcel seine Konzentration voll auf die Arbeitssuche richten kann. Zu wünschen wäre es dem jungen Mann. RTL Zwei zeigt die „Hartz und herzlich“-Folge mit Marcel am Dienstag (7. November 2023) um 16.05 Uhr. Vorab ist sie bei RTL Plus abrufbar.