Bürgergeld-Empfängerin vernachlässigt ihre Post: Dann klingelt es an der Tür

Das Leben mit Kindern ist wahrlich nicht einfach. Besonders als alleinerziehendes Elternteil hat man oft mehr Pflichten und Aufgaben als der Tag Stunden. Und doch muss irgendwie alles erledigt werden. Das weiß auch „Hartz 4“(heutzutage: Bürgergeld)-Empfängerin Vanessa aus dem Berliner Bezirk Spandau.

Die 25-Jährige hat zwei Kinder, die sie mit monatlich 900 Euro „Hartz 4“ (heute: Bürgergeld) versorgen muss, wie sie in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ berichtet, die der Sender in der Nacht zu Dienstag (5. September 2023) ausstrahlte. Ein weiteres Problem: Vanessas Mann sitzt im Knast. Und noch ein weiteres Problem: Vanessa scheint mit ihren Aufgaben heillos überfordert.

Bürgergeld-Empfängerin hat ein ganz eigenes Ablagesystem

Seit sechs Monaten sitzt Vanessas Mann im Gefängnis. Was genau er getan hat, das weiß die 25-Jährige angeblich nicht so genau. Doch das Leben ohne ihren Mann scheint die junge Frau heillos zu überfordern. So muss sie natürlich auch den Schriftverkehr mit den Ämtern in Abwesenheit ihres Mannes alleine erledigen.

Für die arbeitslose Mutter ein Aufwand, den sie nur schwer stemmen kann. In einem Schrankfach stapeln sich Briefe. Sie scheinen teils geöffnet, teils aber auch nicht. Und das kann bekanntlich unschöne Folgen haben.

So ist sie während der Sendung auf der Suche nach einem Schreiben vom Jugendamt, dass ihr Mann unterzeichnen müsse. Problem: In ihrem Chaos findet sie es einfach nicht. „Das Problem ist, ich suche jedes Mal Unterlagen und dann hole ich alles einmal raus und dann schmeiße ich es wieder rein. Deswegen weiß ich nicht mehr, in welcher Höhe dann was ist“, so die zweifache Mutter.

Plötzlich steht das Jugendamt vor der Tür

Für ein geordnetes System habe sie einfach keine Zeit. Schuld seien ihre Kinder. Blöd nur, wenn plötzlich das Jugendamt vor der Tür steht, das dringend eine Unterschrift der jungen Mutter benötigte. Ein Problem, das mit einem geordneten Ablagesystem vermutlich nicht entstanden wäre. Doch Vanessa hatte noch eine andere Erklärung parat.

„Das Problem ist, ich sollte ja jetzt eigentlich seit drei Wochen Unterlagen abgeben. Aber ich habe immer nur dienstags und donnerstags Zeit, um solche Unterlagen abzugeben und jedes Mal kommt irgendwas dazwischen“, so Vanessa. Bleibt nur zu hoffen, dass sie das Problem irgendwann in den Griff bekommt.