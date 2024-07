Bürgergeld: Paar gönnt sich drei Gärten – zahlen darf Vater Staat

Es sind Aussagen, die einen einfach nur fassungslos zurücklassen. Und sie werden auch noch völlig öffentlich und für jeden hörbar getätigt. „Andere bescheißen den Staat auch, warum soll ich nicht auch den Staat bescheißen? Da habe ich kein schlechtes Gewissen“, tönt der arbeitslose Rene aus Stendal in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland: Stempeln oder abrackern“. Es sind die Worte aus dem Munde eines Mannes, dem in der Doku attestiert wird, dass sein Traumjob die Langzeitarbeitslosigkeit sei.

Ein ernüchterndes Ziel eines Mannes, der eigentlich sechs Bewerbungen im Monat schreiben soll, sich aber partout weigert und ganz offen bei RTL Zwei sagt, dass er keine einzige schreibe. Brisant: Seine Frau Christine will arbeiten, putzt in einer Klinik. Für Rene ist das nichts. Der Hartz4-Empfänger (Die „Armes Deutschland“-Folge wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht) würde auf keinen Fall putzen gehen. Und auch nach Jobs will er nicht suchen. Zur Mittagszeit schon mal gar nicht, so der 42-Jährige, der in seinem ganzen Leben lediglich drei Jahre gearbeitet habe. Das sei schließlich seine „Relaxphase“.

Bürgergeld: Arbeitsloses Paar gönnt sich gleich drei Gärten

Dennoch hat der Stendaler hohe Ansprüche. „In meinen Augen gibt es keinen super Job, wo man, sagen wir mal, mit 30.000 Euro im Monat nach Hause geht. Da müsste ich vielleicht irgendwo im Bundestag sitzen, die die fette Kohle kriegen jeden Monat, aber so einen Job findet man nirgendwo“, so der 42-Jährige. Vor allem nicht, wenn man sich nicht mal irgendwo bewirbt.

Beziehungsweise mit Bewerbungsunterlagen bewirbt, die vor 13 Jahren erstellt, und seitdem auch nie geändert wurden. Das jedoch scheint Rene nur bedingt zu interessieren.

Alles auf Pump

Ganz untätig sind Rene und seine Christine jedoch nicht. Sie haben ein Hobby. So hat jeder der beiden eine eigene Schrebergartenparzelle mit mehreren Tieren (Schweine, Kaninchen und Hühner). Dazu kommt ein dritter Garten für Elektrogeräte, die Christine auf Pump kaufte und ihrem Mann schenkte. Finanziert wird das von Vater Staat und dem Schrottverkauf, den der Stendaler nebenbei tätigt. Ohne es beim Jobcenter anzumelden, versteht sich.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland: Arbeitssuche oder Trennung“ am Dienstag (30. Juli 2024) um 22.15 Uhr. Vorab ist sie bereits bei RTL Plus abrufbar. Wichtig: Fälle wie der von Rene und Christine sind Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich wieder in Lohn und Brot.