Bürgergeld: Wut über Arbeitslose – „Das ist deren Lebensbestimmung“

Kaum eine andere Sendung hat in den vergangenen Jahren in Deutschland so sehr auf die Thematik Hartz4 beziehungsweise Bürgergeld aufmerksam gemacht, wie die RTL-Zwei-Armutsreportage „Hartz und herzlich“. Bereits 2015 fanden die ersten Dreharbeiten statt. Damals in der Eisenbahnsiedlung der Ruhrgebietsmetropole Duisburg.

Protagonist der ersten Stunde ist Kioskbesitzer Julz. Der junge Mann führte damals seine Bude „Zum Siedlertreff“ und war nicht unbedingt gut auf die damaligen Hartz4-Empfänger (das Bürgergeld wurde erst deutlich später eingeführt) zu sprechen.

Wiedersehen bei „Hartz und herzlich“

„Ja, ich kenne alle. Die Hartz4-er, die es auch voll auskosten. Es gibt ja auch Hartz4-Leute, die können nichts dafür, die sind gerade arbeitslos geworden und brauchen es halt. Dagegen will ich nichts sagen. Es gibt aber auch welche, das ist deren Lebensbestimmung, Hartz8 oder Hartz12 wahrscheinlich zu beantragen“, schimpfte der junge Mann damals.

Heute steht Julz nicht mehr selbst hinter dem Kiosktresen. Die zeitfressende Arbeit war mit seinem Familienleben nicht länger vereinbar. Verärgert ist er jedoch noch immer. Dieses Mal jedoch nicht wegen der Arbeitslosen, sondern wegen der Politik.

„Ich bin jetzt im Moment noch im Logistikbereich, aber man schaut sich halt um. Ich komme im Moment mit dem aktuellen Geld, das ich verdiene, kaum über die Runden. (…) Die ganzen Erhöhungen und Nachschläge, die man erhält, hauen einen ganz schön um. Kommt jetzt so locker rüber, aber haut einen wirklich um. Gasrechnungen, Elektro-Erhöhungen. Alles, was man gerade so hat auf der Welt, ist schwierig, aber das hat halt jeder“, sagt Julz betrübt.

Und weiter: „Was soll ich noch machen, soll ich mir drei Teelichter unter einen Tontopf stellen? Nicht übertreiben. Regelt da oben mal wieder ein bisschen, dass wir alle klar kommen“, fordert der „Hartz und herzlich“-Protagonist. Eine Forderung, mit der er wohl nicht allein dasteht.

RTL-Zwei zeigt die Wiedersehens-Folge von „Hartz und herzlich“ am 2. Januar 2024 um 16.05 Uhr. Oder bereits vorab in der Mediathek von RTL Plus.