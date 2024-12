RTL2: Bürgergeld-Empfänger Rudi ist tot – Schicksalsschlag kurz nach der Hochzeit

Es sind traurige Szenen, welche die RTL2-Zuschauer am Montag (16. Dezember) zu sehen bekommen. Der Sender wiederholt an diesem Abend eine alte Folge „Hartz und Herzlich“, die unter anderem den plötzlichen Tod von Bürgergeld-Empfänger Rudi thematisiert.

Dieser ist im Alter von nur 63 Jahren in Tansania gestorben – und das nur wenige Monate nach seiner Hochzeit mit seiner großen Liebe Nangini. Diese verkündete den Tod des Bürgergeld-Empfängers in einer emotionalen Videobotschaft.

Bürgergeld-Empfänger stirbt kurz vor Reise nach Deutschland

Jahrelang hat Rudi sein Bürgergeld gespart, um seine Traumfrau aus Tansania glücklich zu machen und sich in ihrer Heimat ein gemeinsames Leben aufzubauen. Doch kurz nach der Hochzeit erreichte den 63-Jährigen eine Schocknachricht: Seine Mutter ist plötzlich verstorben. Für den Mann aus Brandenburg war klar, dass er sofort zurück nach Deutschland reisen muss.

Doch dazu sollte es nie kommen. Bevor das Kamerateam den 63-Jährigen vom Flughafen abholen wollte, erreicht es eine Videobotschaft von Nangini. „Ich möchte Freunde und Familie informieren, dass Rudi am 14. September 2022 gestorben ist. Rudi hat diese Welt verlassen. Ich bin noch immer geschockt. Mir fällt es schwer zu schlafen und im Haus zu sein. Ich werde Rudi so schnell wie möglich hier in Tansania beerdigen. Ich werde dafür kämpfen, dass er in Frieden ruhen kann“, heißt es in dem Statement.

Wie es danach für die Witwe von Rudi weiterging und wie sie mit ihrem Verlust umgegangen ist, bleibt unklar. Die Fans der RTL2-Sendung waren nach dieser traurigen Nachricht geschockt und trauerten auf den Social-Media-Kanälen öffentlich um den verstorbenen Bürgergeld-Empfänger.