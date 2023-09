Bürgergeld-Empfänger beziehen gemeinsame Wohnung – doch duschen ist nicht drin!

Jasmin und Maik haben es getan, die beiden Protagonisten aus dem Sozialreportage-Format „Hartz und Herzlich“ sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Jetzt haben sie mehr Platz für ihre wachsende Familie: Die 17-jährige Jasmin ist schwanger, in vier Monaten soll ihr Kind kommen.

Eigentlich sind die Bürgergeld-Empfänger aus Rostock happy, den Schritt der eigenen Bleibe gegangen zu sein. „Wir wollen unser eigenes Ding machen, es ist halt entspannter, wenn man nach eigenen Regeln leben kann“, so Maik (19) gegenüber RTL2. Doch mit einer Sache rechnet das junge Paar nicht: Duschen ist nicht drin!

Bürgergeld-Empfänger können nicht duschen

In der Folge am Donnerstag (21. September) nehmen die Bürgergeld-Empfänger aus „Hartz und Herzlich“ ihre Fans mit in ihre eigenen vier Wände. Doch es fehlen noch allerhand Dinge dort. Maik, der vorher in einer WG hauste, muss noch einiges aus seiner alten Wohnung holen. Doch das Wesentliche haben die beiden jungen Bald-Eltern nicht: Eine Küche mitsamt Spüle und eine funktionierende Badewanne.

„Im Moment können wir nur im Waschbecken im Bad abwaschen“, verrät Jasmin. Und auch die kaputte Badewanne hat Folgen für die Zwei: „Da bleibt nur das Waschbecken. Duschen kriegen wir hier nicht hin, aber waschen ist ja auch erst mal in Ordnung. Haare waschen tun wir bei meinen oder seinen Eltern. Und wenn wir am Wochenende da sind, gehen wir natürlich da auch duschen.“ Die beiden RTL2-Ptrotagonisten müssen jetzt halt erst einmal Abstriche machen.

Bald schon hat Maik die Wohnung aber erst mal für sich alleine, Jasmin muss die Nacht notgedrungen woanders verbringen.

