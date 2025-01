Bürgergeld: 23-Jähriger arbeitet nur 2 Stunden täglich – „Ich arbeite mich nicht kaputt“

Der 23-jährige Pascal aus der Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ hat einen Job. Der Rostocker ist nun Fahrdienst für Menschen mit Behinderung.

Nach seinem Feierabend besucht der Bewohner der Benz-Baracken (ein sozialer Brennpunkt, in dem auch viele Bürgergeld-Bezieher wohnen) seinen Freund Michael. Dort tauschen sich die beiden Männer über den neuen Job aus.

Und man merkt als Zuschauer der RTL2-Sendung schnell, dass sich Pascal nicht zu viel aufhalsen will.

Bürgergeld: Pascal arbeitet nur 2 Stunden täglich

Als der 56 Jahre alte Hausmeister Michael von seinem Freund wissen will, wie ihm der Job als Fahrdienst gefällt, antwortet er schnell: „Ja sehr schön, der Job. Für mich ist das überhaupt nicht anstrengend, es ist einfach. Ich arbeite mich da auch nicht kaputt und mache meine Knochen nicht kaputt.“

Morgens fährt Pascal eineinhalb Stunden, nachmittags noch mal eine halbe Stunde. Das sind insgesamt zwei Stunden Arbeitszeit am Tag. Kein Wunder, dass das Jobcenter will, dass der junge Mann noch einen Nebenjob machen soll – schließlich soll er eigentlich auf acht Stunden am Tag kommen.

Pascal ist dagegen: „Die vom Jobcenter hat gemeint, dass man noch einen Nebenjob machen soll oder dass ich in die Maßnahme gehe. Da habe ich zu der Frau am Telefon gesagt, dass ich das nicht machen werde, weil das für mich dann zu anstrengend ist zu diesem Job dazu. Morgens da hingehen, dann Bewerbungen schreiben, dann mittags wieder zu dem Job hingehen.“

Freund kann nicht glauben, was er hört

Diese Meinung kann sein Freund Michael nicht ganz nachvollziehen, im Gegenteil. „Wenn ich jetzt in dieser Lage wäre, würde ich auf jeden Fall noch was dazunehmen, weil ich ja auch Geld habe zum Schluss. Ich wäre froh, wenn ich bei der Arbeit sitzen könnte, was lernen könnte und schlauer bin“, so der RTL2-Protagonist.

Pascal bleibt aber hartnäckig, was seine Meinung betrifft. Für ihn steht ganz klar fest: „Ich mache das nicht. In diesen Maßnahmen sehe ich keinen Sinn.“

Und so bleibt er vorerst bei seinen knapp zwei Stunden Arbeit am Tag – solange, bis das Jobcenter noch mal an die Tür klopft…

Die ganze Folge von „Hartz und herzlich“ kannst du um 18 Uhr bei RTL2 sehen oder schon vorab bei RTL+ in der Mediathek.