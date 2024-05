Jobcenter zahlt nicht pünktlich – Bürgergeld-Empfängerin handelt sofort! „Wo ist mein Geld?“

Bürgergeld-Empfängerin Petra ist seit einiger Zeit Teil der RTL Zwei-Doku „Hartz und Herzlich“ zu sehen. In der Sendung zeigt sie dem Publikum, wie sie ihren Alltag in den Benz-Baracken in Mannheim gestaltet. Dort lebt sie gemeinsam mit ihren zwei Kindern und ihrem Partner. In den aktuellen TV-Folgen gibt es allerdings unverhoffte Komplikationen mit dem Jobcenter, die es zu regeln gilt.

Bürgergeld-Empfängerin klagt über verspätete Zahlung

„Ich kam jetzt gerade vom Jobcenter, weil mein Bürgergeld gestern nicht da war und heute auch nicht“, erzählt Petra, während sie das Mittagessen vorbereitet. Für die zweifache Mutter grenzt das an eine Katastrophe. Schließlich lebt ihre vierköpfige Familie ausschließlich von den Leistungen des Jobcenters und dem Kindergeld.

Also fackelt die Bürgergeld-Empfängerin nicht lange und macht Nägel mit Köpfen. „Jetzt musste ich mit den Leuten reden und fragen, wo mein Geld ist. Normalerweise wird das immer am Ende des Monats überwiesen. Heute haben wir den Ersten und das Geld war immer noch nicht da“, so Petra. Ihr Gang zum Jobcenter hat dann auch tatsächlich etwas bewirkt.

Bürgergeld-Empfängerin bekommt Vorschuss

Nach ihrem Besuch ist die Bürgergeld-Empfängerin zumindest schlauer. „Die vom Amt haben gesagt, dass da ein Fehler aufgetreten ist. Jetzt muss ich zwei Tage warten und dann bekomme ich das Geld auf mein Konto.“ Darüber hinaus konnte sie auch noch einen kleinen Vorschuss organisieren. „Die haben mir 50 Euro vorgestreckt, damit ich wenigstens einkaufen gehen kann“, sagt Petra.

RTL2 zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.