Bürgergeld: Jugendamt macht Mannheimer kirre – „Erzählen Müll“

Es gibt Situationen, in denen sich Eltern von Behörden wie dem Jugendamt missverstanden und unfair behandelt fühlen. Diese Gefühle sitzen oft tief und sind besonders schwer zu ertragen.

So geht es auch Florian (42) in der aktuellen „Hartz und herzlich“-Folge (24. Februar 2025) auf RTL Zwei , einem Mannheimer Sicherheitsdienst-Mitarbeiter. Bei ihm reißen nun allmählich alle Dämme und er kann seinen enormen Frust nicht mehr für sich behalten. Doch wie konnte es dazu kommen?

Bürgergeld: „Bei mir trifft sich gerade eine Scheiße nach der anderen“

Für die Beschreibung seiner aktuellen Situation findet Florian deutliche Worte. „Bei mir trifft sich gerade eine Scheiße nach der anderen: Termine mit dem Jugendamt, jetzt ein kleiner Autounfall, Stress mit der Freundin, Stress mit der Ex und Stress mit den Ämtern. Also bei mir lässt jetzt im Urlaub der Stress nicht ab!“, beschreibt der Mannheimer.

Neben dem erbitterten Streit mit seiner Ex Marina, die seit anderthalb Jahren ausgezogen ist, treibt ihn das Jugendamt aktuell an den Rand der Verzweiflung. An Ruhe und Entspannung sei trotz seines wohlverdienten Urlaubs aktuell nicht zu denken. Während er und seine Ex-Freundin Marina sich grundsätzlich das Sorgerecht für ihre Kinder teilten, lag das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei Florian.

Doch plötzlich brachte ein Vorfall die Situation komplett durcheinander und sorgte für massive Unruhe. Auslöser war ein Streit zwischen Florian und seinem Sohn Lukas, woraufhin Lukas zu Marina nach Münster zog. Ohne Florians Wissen wandte sich Marina an das Jugendamt. Wenige Zeit später wurde ohne sein Einverständnis entschieden, dass Lukas bei Marina bleiben sollte – eine Entscheidung, die den Vater völlig überrumpelte.

Bürgergeld: Florian steht mit dem Jugendamt auf Kriegsfuß

Er könne sich überhaupt nicht erklären, warum sein Sohnemann nicht mehr bei ihm bleiben möchte. Jedenfalls hat der 42-Jährige neben seiner Ex-Freundin Marina, die seinem Sohn angeblich schlechte Lügen erzähle, noch einen weiteren Gegner ausgemacht: das Jugendamt. Laut Florian nahm die ganze Sache ihren Anfang durch die Behauptung, seine Kinder seien umgezogen und das Haus befinde sich in einem völligen Chaos.

Für den gelernten Kfz-Mechatroniker ist die Sache glasklar. So erklärt er: „Unser Staat denkt sich halt: Gut, eine Mutter kann Kinder erziehen und ein Vater kann es eben nicht! So komm ich mir momentan vor. Klar macht das einen wütend! Aber was willst du machen? Du kannst jetzt nicht auf den Tisch hauen, nur weil Arschlöcher irgendwie Müll erzählen.“

Zudem fügt der Mannheimer hinzu, dass sie ihn absichtlich als Verlierer dastehen lassen würden. Schlussendlich müsse er einfach abwarten und beweisen, dass er alles im Griff habe.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich Benz Baracken“ laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.