Bürgergeld: Ausnahmezustand bei Sechsfach-Mama – „Gucken, wie es weitergeht“

Das wohl schlimmste Gefühl für eine Mutter? Zu sehen, wie das eigene Kind leidet und zugleich selber völlig machtlos zu sein. So ergeht es in einer neuen Folge von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ auch Ex-Bürgergeld-Empfängerin Sandra.

Ihr gerade einmal zweijähriger Sohn Dave befindet sich im Krankenhaus und muss sogar operiert werden. Die sechsfache Mutter ist voller Sorge und fühlt sich zugleich völlig hilflos gegenüber ihrem jüngsten Spross. Zudem muss ihr Mann weiterhin arbeiten gehen und jemand muss sich um die anderen Kinder der „Hartz und Herzlich“-Protagonistin kümmern – absoluter Ausnahmezustand!

Bürgergeld: Familienmutter voller Sorge

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Sandras Sohn Dave befindet sich bereits einige Tage aufgrund einer schweren Angina und einer Lymphdrüsenentzündung im Krankenhaus. Aufgrund seines Zustandes ist eine OP unausweichlich. „Er hat in der HNO-Klinik eine OP, weil er mit seinen Lymphdrüsen Probleme hat. […] Da wird in einer Lymphdrüse die Entzündung entfernt, vielleicht auch die komplette plus Mandeln“, erzählt die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin besorgt.

Weiter erklärt die 41-Jährige: „Ich hoffe, dass es ihm danach besser geht, dass er nicht so viel Schmerzen mehr hat. Die letzten Tage ist das unnormal gewesen. Er hatte so eine dicke Beule am Hals, er will kaum essen und trinken, weil er Schmerzen hat. Am besten nur schlafen.“

Bürgergeld: Harte Schale, weicher Kern

Während die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit über Nacht bei ihrem Sohn bleibt, kümmert sich Freundin Michaela um die anderen Kinder: „Unsere Michaela, auf die kann ich mich verlassen, die ist für uns da! Die passt gerade auf die Kinder über Nacht auf, damit mein Mann trotzdem arbeiten gehen kann.“

Doch das alles geht keineswegs spurlos an Ex-Bürgergeld-Empfängerin Sandra vorbei: „Ich versuche äußerlich stark zu sein. Innerlich mache ich mir schon einen ganz großen Kopf, ob alles gut geht, weil eine OP immer Risiken mit sich führt. Da kann immer etwas passieren. Der kann ins Koma fallen danach. Da kann allgemein etwas bei der OP schiefgehen. Ich will jetzt erstmal gucken, wie es weitergeht.“ Es bleibt also spannend, wie schnell Sohn Dave sich von seiner OP erholt.

„Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ flimmert am Dienstagabend (4. März) zur Primetime um 20.15 Uhr mit einer neuen Folge über die RTL Zwei-Bildschirme. Anschließend gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.