Bürgergeld-Empfänger ist vor Vorstellungsgespräch nervös – „Das letzte ist zehn Jahre her“

RTL-Zwei-„Hartz und herzlich“-Protagonist Carsten aus Rostock ist aufgeregt. Der Bürgergeld-Empfänger hat in den neuen Folgen der Doku-Reihe einen wichtigen Termin. Nach jahrelanger Abhängigkeit vom Staat möchte der 45-Jährige endlich wieder arbeiten. Sein letztes Bewerbungsgespräch ist allerdings schon einige Zeit her.

Wird er es am Ende doch schaffen und die Stelle in einem Fahrradgeschäft ergattern können?

Bürgergeld-Empfänger will wieder arbeiten

„Hartz und Herzlich“-Star Carsten steht vor einer neuen Herausforderung. Der vierfache Vater hat die Chance auf eine Festanstellung in einer Fahrradwerkstatt. Für den passionierten Radler ein absoluter Traum. Denn in seiner Freizeit schraubt er selbst gerne an seinem Rad herum.

Aufgeregt macht sich der 45-Jährige also auf den Weg zu seinem ersten Kennenlernen mit dem Inhaber des Ladens. „Mal gucken, ob ich den Job kriege“, sagt er hoffnungsvoll und zieht seine Haustüre hinter sich zu. Am Laden angekommen, checkt er erstmal die Lage. Dann schwelgt er in Erinnerungen und spricht über sein letztes Bewerbungsgespräch. Das liegt allerdings schon ein paar Jahre in der Vergangenheit.

Bürgergeld-Empfänger seit Jahren auf Arbeitssuche

„Mein letztes Vorstellungsgespräch ist ziemlich lange her. Zehn Jahre?“, überlegt der vierfache Vater. In der Zwischenzeit hatte er immer wieder mal Gespräche für den ein oder anderen Praktikumsplatz. Aber für einen festen Job ist er lange nicht mehr vorstellig geworden. Da steigt die Aufregung dann nochmal deutlich.

Letztendlich hat Carsten aber Erfolg und bekommt die Stelle in der Fahrradwerkstatt. Nachdem er seine Freundin die frohe Botschaft per Videoanruf mitteilt, macht er sich wieder auf den Weg nach Hause. Glücklich und zufrieden, versteht sich.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.