Bürgergeld-Empfänger ist plötzlich obdachlos – „Bekomme aber 150 Euro mehr“

Chaos bei „Hartz und Herzlich“-Protagonisten Pascal und Petra! Nachdem es heftig zwischen dem Mutter-Sohn-Gespannt gekracht hat, ist der 22-Jährige jetzt obdachlos. Der Bürgergeld-Empfänger muss sich wohl oder übel nach einer eigenen Bleibe umschauen. Zwar ist ihm die Trennung von seiner Familie schwergefallen, doch einen finanziellen Vorteil hat es für Pascal dann doch.

Bürgergeld-Empfänger nimmt Reißaus

In den neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ erzählt Pascal, dass er nicht länger in der Wohnung seiner Mutter gemeldet ist. Wie es scheint, hat sich der 22-Jährige nach einem Streit zwischen Petra und seiner Freundin auf die Seite seiner Partnerin gestellt und somit für mächtig Ärger in seiner Familie gesorgt.

Der TikToker wurde daraufhin rausgeschmissen und hat sich kurzerhand obdachlos gemeldet. Vorübergehend schläft er abwechselnd bei seiner Freundin und seiner Mutter in Mannheim. Eine eigene Wohnung zu finden, ist jedoch alles andere als einfach für Pascal. Doch er kann sich weiterhin auf die Hilfe des Jobcenters verlassen.

Bürgergeld-Empfänger bekommt mehr Geld

Die neuen Umstände machen Pascal zu schaffen. Ganz alleine steht er allerdings nicht da. „Obdachlos zu sein, ist jetzt nicht schön. Aber das ist ja auch nicht auf Dauer. Die Zustimmung habe ich schon für eine neue Wohnung. Ich darf bis 390 Euro Kaltmiete haben“, erklärt der 22-Jährige.

Was sein Bürgergeld angeht, muss er sich aufgrund der Obdachlosigkeit auch nicht sonderlich umstellen. „Meine Regelleistung bekomme ich trotzdem. Ich bekomme aber 150 Euro mehr, weil ich nicht mehr in der Bedarfsgemeinschaft meiner Mutter lebe“, so Pascal. Bleibt abzuwarten, wie sich die Wohnungssuche in nächster Zeit gestalten wird.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.