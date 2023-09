Bürgergeld-Empfängerin (18) von Partner allein gelassen – es geht um ihr Kind

„Hartz und Herzlich“ zeigt wieder neue Folgen aus Lütten Klein. Bei den Bewohnern des Blockmacherrings ist mal wieder einiges los. Im Mittelpunkt der Folge steht wieder einmal die 18-jährige Jasmin, die gemeinsam mit ihrem Freund Maik ihr erstes Kind erwartet. Dafür sind die beiden sogar extra in eine eigene Wohnung gezogen. Doch die Bürgergeld-Empfängerin darf in Sachen Geburt nicht viel von ihrem Partner erwarten.

Bürgergeld-Empfängerin bekommt knallharte Ansage

Das junge Paar möchte endlich auf eigenen Beinen stehen. Das bedeutet neben der Schwangerschaft natürlich die erste eigene Wohnung. Die richten sich Bürgergeld-Empfänger Jasmin und Maik ganz nach ihren Vorstellungen ein. Doch die beiden scheinen sich in manchen Sachen nicht wirklich einig zu sein. Angefangen beim Thema Geburt.

So hat sich die werdende Mutter ihre Entbindung sicherlich nicht vorgestellt. In der Folge vom Dienstagmittag (26. September) spielen sich in der neuen „Hartz und Herzlich“-Ausgabe traurige Szenen ab. Denn Jasmin wird von ihrem Freund Maik im Kreißsaal wohl allein gelassen werden.

Maik findet Geburt „ekelig“

Während die schwangere Jasmin eine Kommode für das Kinderzimmer zusammenschraubt, kommt es zwischen ihr und ihrem Freund Maik zu einem ernsten Gespräch. Es geht ausgerechnet um ihren Sohn, der bald auf die Welt kommen soll. Vater Maik wird bei der Entbindung jedoch nicht für seine Freundin da sein.

„Mein Schatz ist bei der Geburt nicht mit dabei. Erstens haben wir Katzen hier und es zweitens wegen Corona wahrscheinlich nicht funktioniert. Außerdem ist es eh komisch, wenn wir beide im Kreißsaal sind und beide die Geburt durchmachen. Ich hätte zu viel Angst, dass er zusammenbricht“, erzählt Jasmin. Das kommt Maik ganz gelegen, wie er daraufhin sagt: „Ich habe gesagt, dass ich da nicht mit reingehen werde, weil ich das ekelig finde und weil ich das nicht sehen kann.“

Ab dem 18. September zeigt RTL2 montags bis freitags um 16.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Die Folgen findest du vorab in der Mediathek bei RTL+.