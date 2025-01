Bürgergeld-Empfänger rastet nach Amtsbesuch aus – „Du hast die Fresse zu halten“

Für die Bürgergeld-Empfängerinnen Petra und Selina steht in einer neuen Folge von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ ein wichtiger Termin bevor. Beim Amtsgericht soll entschieden werden, ob Selina einen Betreuer an die Seite gestellt bekommt oder nicht.

Die 19-Jährige hat angeborene geistige Beeinträchtigungen und braucht aus der Sicht des Gerichts einen professionellen Betreuer. Doch die Bürgergeld-Empfängerin möchte das nicht. Ihr wäre es lieber, wenn Mama Petra die Betreuung für sie übernimmt. Nach dem Termin kehren sie zu Pascal zurück, der von dem Beschluss in der Sache seiner Schwester entsetzt ist.

Bürgergeld-Empfänger platzt der Kragen

Vor Gericht lief es nicht so, wie es sich Selina und Petra vorgestellt haben. Tatsächlich bekommt die Bürgergeld-Empfängerin eine Betreuerin an die Seite gestellt, die sie in finanziellen und gesundheitlichen Angelegenheiten unterstützen soll. Das passt vor allem einen nicht: ihrem Bruder Pascal.

Der Bürgergeld-Empfänger rastet nach dieser Nachricht komplett aus. „Dir ist schon klar, dass du jetzt wegen dem Betreuer gar nichts darfst. Die beeinträchtigt dich jetzt in deinem ganzen Leben. Da platzt einem wirklich die Hutschnur“, wettert der 23-Jährige. Und damit nicht genug.

„Wenn sie sagt, dass sie arbeiten gehen muss, dann muss sie arbeiten. Oder sie sagt, dass du in eine Behindertenwerkstatt gehst, dann entscheidet die das mit dem Jobcenter und du hast die Fresse zu halten“, pampt er seine Schwester an. Die weiß gar nicht mehr, was sie nach dieser Ansage sagen soll.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.