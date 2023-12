Bürgergeld: Arbeitsloser schickt Hunderte Euro ins Ausland – dann folgt das böse Erwachen

Die RTL Zwei Reportage „Hartz und Herzlich“ begleitet die Protagonisten aus sozialen Brennpunkten durch ihren Alltag. In Krefeld gibt es beispielsweise einige Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen und auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Auch „Hartz und Herzlich“-Protagonist Chris bezieht soziale Leistungen. Seit mehreren Jahren lebt er vom Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 2020 noch Hartz IV).

Nach sechs Herzinfarkten und zwei Schlaganfällen darf er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten. Doch außer seinem körperlichen Wohlbefinden plagt ihn vor allem eins: die Einsamkeit. Im Netz verliebt sich der Krefelder in eine Frau aus Afrika. Doch schnell wird klar: Irgendetwas stimmt nicht.

Bürgergeld: Chris will seine Liebste nach Deutschland holen

Chris ist über beide Ohren in seine Online-Bekanntschaft verliebt. Die 33-Jährige wohnt allerdings in der Elfenbeinküste und somit Tausende Kilometer von ihm entfernt. Der Arbeitslose setzt alles daran, seine Liebste zu sich nach Deutschland zu holen. Schließlich wünscht er sich nicht Sehnlicheres, als endlich wieder eine Partnerin an seiner Seite zu haben.

Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, braucht seine Liebste allerdings Geld für den Flug nach Deutschland. Geld, was der Arbeitslose ohne mit der Wimper zu zucken nach Afrika schickt. Und das, obwohl er selber am Existenzminimum lebt. In der Sendung erzählt er: „Insgesamt habe ich circa 800 Euro rüber in die Elfenbeinküste geschickt.“ Doch bislang hat er seine Liebste noch nie gesehen. Eine Bekannte versucht ihm ins Gewissen zu reden.

Bürgergeld: Wurde Chris Opfer von Online-Betrug?

Im Gespräch mit seinem Kumpel Matthias und einer Bekannten wird die Stimmung plötzlich rapide schlechter. Die Frau ist sich nämlich sicher, dass Chris Opfer von einem Betrüger geworden ist. Auf eigene Faust ist sie zu Chris‘ Bank gegangen und hat herausgefunden, dass er seiner Bekanntschaft aus Afrika Geld geschickt hat.

Es ging sogar so weit, dass sein Konto gesperrt wurde. Für die Bekannte des Arbeitslosen ist die gesamte Situation mehr als alarmierend. Doch Chris will davon nicht viel wissen. Schließlich hat er Gefühle für die Unbekannte entwickelt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.