Bürgergeld-Empfängerin steht plötzlich ohne Wohnung da: „Ich habe mich verzettelt“

Das Thema Bürgergeld fesselt die RTL2-Zuschauer schon seit geraumer Zeit.

Dabei dürfte die Geschichte um die verzweifelte Wohnungssuche der 46-Jährigen Christine die Fans der Doku-Soap „Hartz und herzlich“ berühren. Für die alleinerziehende Mutter zerplatz die Hoffnung auf ein neues Leben wie eine Seifenblase.

Bürgergeld: Umzug voller Hindernisse

Christine wollte nur das Beste für ihre Tochter: Ein neues Heim, nah bei der Oma, ein Ort der Geborgenheit. Doch die Wohnungsbaugesellschaft lässt sie im Stich. „Ich habe alles auf eine Karte gesetzt“, erzählt sie mit brüchiger Stimme, „Es hieß: Ich kriege eine neue Wohnung.“ Dabei hatte sie die Umzugskartons schon gepackt, die neuen Möbel waren ausgesucht, doch die vermeintliche Zusage für eine neue Wohnung entpuppte sich als Trugschluss. „Heiße Luft“ nennt es Christine, die sich von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlt.

Christines Enttäuschung ist greifbar. Sie spricht von Hass, von rechtlichen Schritten, die sie nun einleiten will, um ihr Recht zu erkämpfen: „Ich werde den Weg über den Anwalt gehen.“ Doch die Bürgergeld-Empfängerin steht vor einer weiteren Hürde. Die Kaltmiete darf die Grenze von 500 Euro nicht überschreiten. Eine Vorgabe, die ihre Suche nach einem neuen Zuhause zu einer Sisyphusarbeit macht. Als wäre das nicht genug, kommt es für ihre Tochter Sophie knüppeldick.

In Mannheim ist es üblich, dass Kinder auf die Grundschule in ihrem Bezirk gehen. In der Hoffnung umziehen zu können, hatte Christine bereits einen Antrag auf Bezirkswechsel gestellt. „Mehr Fahrzeit, früher aufstehen, mehr Fahrgeld“, zählt die Hausfrau die zusätzlichen Belastungen auf, die nun auf sie zukommen.

