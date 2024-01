Bürgergeld: Arbeitsloser verdient nur 32 Euro im Monat – „Keine Lust auf so eine Maßnahme“

Das Leben mit Bürgergeld ist nicht leicht – war es auch nicht, als die staatliche Hilfe noch unter Hartz 4 lief. Wie genau das Leben in solch einer Situation aussieht, wird regelmäßig in der RTL Zwei-Doku „Hartz aber herzlich“ gezeigt. In der Folge von Mittwoch (10. Januar), bei der es sich um eine Wiederholung handelt, wird der Alltag in den Benz-Baracken in Mannheim gezeigt.

Die Dreharbeiten fanden während der Corona-Krise statt, die das Leben für Bürgergeld-Empfänger wie Jerrick noch einmal erschwert hat. Der 19-Jährige sucht Arbeit, verdient derzeit nur Geld durch eine Maßnahme des Jobcenters. Das ist allerdings sehr wenig und für Kumpel Pascal nicht gerade attraktiv.

Bürgergeld: Arbeitsloser 19-Jähriger verdient nur acht Euro in der Woche

Der 19-jährige Jerrick hat seinen Hauptschulabschluss in der Tasche, möchte am liebsten als Gärtner in einem Strandbad arbeiten, wie er bei „Hartz aber herzlich“ erzählt. Bisher lebt der Mannheimer von Bürgergeld, bzw. damals Hartz 4, und der sogenannten „Mehraufwandsentschädigung“ durch eine Maßnahme des Jobcenters.

Vor der Corona-Krise konnte Jerrick dort jeden Tag acht Stunden arbeiten, verdiente mit einem Euro pro Stunde immerhin acht Stunden an einem Tag und 160 Euro im Monat. Seit der Corona-Krise „gibt es da jetzt ein kleines Problem“, erklärt der junge Mann. Er kann nur noch zwei Mal die Woche zur Maßnahme – und das auch nur für jeweils vier Stunden. „Wenn ich nicht noch was anderes mache, verdiene ich nur acht Euro in der Woche.“

+++ Bürgergeld: Ex-Arbeitslose scheitert mit Selbstständigkeit – „Muss mein Baby aufgeben“ +++

Bürgergeld-Empfänger schwänzt Maßnahme

Kumpel Pascal möchte sich den Stress dagegen für so wenig Ertrag gar nicht erst antun. „Ich müsste da eigentlich auch hingehen, aber war da jetzt zwei, drei Monate nicht mehr“, gesteht er, als er sich mit Jerrick und weiteren Bekannten trifft. „Ich hab ehrlich gesagt keine Lust auf so eine Maßnahme.“

Mehr Nachrichten:

Wie es mit Jerrick und Pascal weitergeht und weitere Schicksale aus den Benz-Baracken kannst du bei „Hartz aber herzlich“ auf RTL Zwei oder in Stream bei RTL+ sehen.