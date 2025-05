Bürgergeld-Empfänger kassieren Nachzahlung – „Hatte noch nie so viel Geld in der Hand“

Hinter den „Hartz und herzlich“-Protagonisten Jasmin und Maik liegt eine finanzielle Durststrecke. Nachdem die 20-Jährige aus dem Mutter-Kind-Heim zurück in die gemeinsame Wohnung gezogen ist, musste sie ihren Bürgergeldantrag neu ausfüllen und genehmigen lassen.

In der Zeit bekam sie keine Leistungen vom Amt und musste von den Geldern ihres Mannes und ihres Sohnes leben. Nun hat die Bürgergeld-Empfängerin den Antrag bewilligt bekommen und eine Nachzahlung für die vergangenen zwei Monate erhalten. Doch das Geld ist schneller weg, als ihr lieb ist.

Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich

In der Folge von Freitagabend (9. Mai) macht sich Jasmin auf den Weg zu einem wichtigen Termin. Dadurch, dass sie zwei Monate kein Bürgergeld bekommen hat, konnte sie in diesem Zeitraum auch die Miete nicht zahlen. Den Rückstand von 1.310 Euro gilt es nun zu begleichen.

Das Geld möchte die schwangere 20-Jährige dabei persönlich abgeben. Doch bevor sie das Haus verlässt, überprüft Jasmin ihre Unterlagen nochmal. Am wichtigsten ist dabei natürlich das Geld, welches sie in bar einzahlen will. „Ich hatte noch nie so viel Geld in der Hand“, sagt die Tochter von Sandra und zählt die Scheine nochmal durch.

Bürgergeld-Empfänger bleiben noch 130 Euro

Nach dem Kassensturz zieht Jasmin eine eher ernüchternde Bilanz. „Wir haben nur noch 130 Euro für uns. Ist kacke, dass man so viel Geld abgeben muss. 130 Euro sind auch nicht gerade viel, wenn man bedenkt, wie teuer das Essen heutzutage ist“, so die 20-Jährige.

Trotzdem ist das Ehepaar glücklich, dass es die Mietrückstände bezahlen kann. Zwar müssen sie den Gürtel für den Rest des Monats enger schnallen, aber dafür verlieren sie zumindest nicht ihr Dach über dem Kopf.

