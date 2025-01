Bürgergeld: Pärchen packt die Reiselust – „Zur Not schnorren wir“

Lausi (32) und Paddy (39), das Punker-Paar aus einer beschaulichen Berliner Gemeinde, haben genug vom Alltag. Mit ihrer bunten Truppe und zwei Hunden wollen sie die Welt sehen – oder zumindest ein paar Städte. Köln, Bonn, Basel und Graz stehen auf der Wunschliste. Ob das so einfach klappt, wie sie sich das vorstellen?

Bevor es losgeht, ist ein neuer Look Pflicht. Lausi und Paddy setzen auf knallige Farben und Irokesen-Schnitte. Kumpel „Opa“ ist begeistert vom Salon. „Das ist der einzige Frisörsalon, wo man rauchen und Bier trinken darf. Ich komm wieder.“ Für Lausi und Paddy heißt es: Auffallen um jeden Preis!

Bürgergeld: Punk-Paar will diese Stadt um jeden Preis meiden

Der große Tag der Abreise kommt, doch das Chaos lässt nicht lange auf sich warten. Kurz vor der S-Bahn-Haltestelle der Schock: Die Impfausweise der Hunde liegen noch zu Hause. Paddy muss zurück – und Lausi schmollt: „Der kann nicht so schnell rennen, hat’s ja mit dem Knie. Dann läuft der noch so arschlangsam.“

Mit dem Quer-durchs-Land-Ticket der Deutschen Bahn geht’s weiter. Ein echtes Schnäppchen – 72 Euro für fünf Leute. Der Haken? Neuneinhalb Stunden in Regionalzügen, inklusive acht Umstiegen. Paddy bleibt gelassen: „Egal, da sieht man was.“ Doch die herausgesuchte Verbindung hat einen Haken. Ein Zwischenstopp in Magdeburg treibt die Stimmung in den Keller.

Paddys Kommentar: „Geh weg dort. Das ist gefährlich, rechtes Pflaster. Magdeburg ist Fascho-Hochburg Nummer 1. Wir müssen eine andere Verbindung raussuchen.“ Lausi hat eine pragmatische Lösung: „Zur Not machen wir ein, zwei Tage Hannover, tun dort schnorren und dann weiterfahren.“ Ob sie heil in Köln ankommen werden?

