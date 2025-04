Bürgergeld-Empfängerin kriegt Wohnung geputzt – und ist nur am Meckern

Die Bürgergeld-Empfänger Jasmin und Maik sind „Hartz und herzlich“-Zuschauern schon einige Jahre bekannt. Das Paar aus Rostock lebt gemeinsam mit Sohn Lennox von der staatlichen Unterstützung, steht dabei immer wieder vor einigen Herausforderungen (hier mehr). Bei all‘ dem werden von sie von den RTL-2-Kameras begleitet.

So auch in der aktuellen „Hartz und herzlich“-Folge am Donnerstag (10. April). Die schwangere Jasmin kehrt nach einem Krankenhaus-Aufenthalt zurück in die Wohnung, die sie mit Maik und Lennox bewohnt. Weil die Bürgergeld-Empfänger öfters mal mit dem Haushalt überfordert sind und zudem unter Beobachtung durch das Jugendamt stehen, hat Maiks Mutter Bärbel in der Wohnung des Paares aufgeräumt. Das passt Jasmin aber nicht so ganz.

Bürgergeld-Empfängerin Jasmin meckert über Haushaltshilfe

Vor laufender Kamera macht Maiks Mutter Bärbel in der Küche der jungen Bürgergeld-Empfänger den Abwasch, möchte vor allem für Jasmins Rückkehr alles sauber machen. „Die Wohnung war ja auch gar nicht dreckig hier, nur ein bisschen abwischen und durchwischen, was ich bei mir auch mache“, erklärt die 60-Jährige. Maik hätte Haushalt und Betreuung des Sohnes in Abwesenheit von Jasmin gut im Griff gehabt, berichtet seine Mutter. „Maik ist wirklich sehr fleißig, der macht und tut.“

Doch die Mühen von Maik und Bärbel scheinen Jasmin im ersten Moment nicht auszureichen. Als die 20-Jährige einige Stunden später tatsächlich aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, inspiziert sie als erstes die Wohnung. „Was habt ihr mit der Couch gemacht, warum ist die soweit weg?“, poltert sie los. Auch in der Küche hat sie etwas zu meckern: „Diese Änderungen immer hier in der Wohnung.“ Angeblich hätte ihre Schwiegermutter alles anders eingeräumt, als die Familie es gewohnt ist. „Ich bin ja dankbar, dass sie das macht, aber wenn sie da war, ist alles anders.“

Bürgergeld-Empfängerin zeigt plötzlich Reue

Nach dem ersten Schock kommt Jasmin offenbar ins Grübeln. Während Maik weg ist, um bei Söhnchen Lennox in der Betreuung zu sein, backt sie Quarkbällchen und reflektiert ihr Verhalten.

„Kaum war ich da, habe ich angefangen, wieder hier umzuräumen, beziehungsweise mich zu beklagen über die Wohnung“, so die Schwangere nachdenklich. Eigentlich sei sie ja auch stolz, dass Maik ihre gemeinsamen vier Wände ordentlich gehalten hat.

Wie es mit Jasmin und Maik weiter geht, kannst du in der aktuellen „Hartz und herzlich“-Folge am Donnerstag um 18.05 bei RTL 2 oder in der Mediathek sehen.